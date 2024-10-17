Война в Украине — как перенести боевые действия в России

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина может удержать позицию на фронте и перенести войну на территорию России. Для этого требуется больше западного оружия.

Об этом Владимир Зеленский сказал в четверг, 17 октября, выступая на саммите Европейского совета в Брюсселе.

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Зеленский заявил, что Украина должна продолжать оказывать давление на Россию на поле боя. Он считает, что вполне реально удерживать позиции на фронте на территории Украины, одновременно возвращая войну России.

"Это нужно для того, чтобы россияне почувствовали, что такое война, и начали ненавидеть Путина за это", — сказал президент.

Кроме того, он подчеркнул, что у Украины есть четкий список оружия, которое может сделать это возможным. Для этого необходима помощь союзников.

По словам главы государства, с помощью Курской операции Украина показала, что у Путина "недостаточно сил, чтобы удержаться, когда мы действительно оказываем давление".

Напомним, 17 октября Владимир Зеленский прибыл в Брюссель, где представил План победы на саммите Евросоюза.

В свою очередь, генсек НАТО Марк Рютте подчеркнул, что Альянс рассмотрел и учел разработанный Украиной План победы, но еще много деталей этой инициативы нужно обсудить.