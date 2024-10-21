Ситуація на фронті 21 жовтня — де Росія атакує найбільше

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Фото: facebook/CinCAFofUkraine

Російська окупаційна армія проводить інтенсивні штурми на кількох напрямках фронту. Кількість ворожих атак та спроб прорвати оборону Збройних сил України може сягнути 59 разів за добу.

Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ у понеділок, 21 жовтня.

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Яка ситуація на напрямках фронту

На Харківському напрямку росіяни чотири рази проводили марні наступальні та штурмові дії в районі Вовчанська.

На Куп'янському напрямку кількість бойових зіткнень за добу досягла 12. Сили оборони відбивали атаки окупантів в районах Голубівки, Колісниківки, Лозової, Піщаного, Вишневого та Новоосинового.

На Лиманському напрямку наші війська зупинили 20 атак противника. Основні зусилля загарбники концентрували в районах Греківки, Новомихайлівки, Ямполівки, Новосадового, Тернів, Зарічного та Серебрянського лісництва.

Крім того, Сили оборони відбили одну атаку поблизу Івано-Дар’ївки на Сіверському напрямку.

На Краматорському напрямку загарбники двічі намагались просунутись вперед поблизу Ступочок, але українські воїни зупинили ворога. Наразі ситуація контрольована.

А в районі Торецька та Щербинівки ворог намагався просунутися вперед п’ять разів.

Один із найгарячіших напрямків — Покровський, там українські захисники відбили 46 атак. Росіяни намагалися просунутись неподалік населених пунктів Михайлівка, Воздвиженка, Миролюбівка, Новотроїцьке та Сухий Яр. Основні ж зусилля ворог зосереджував в районах Селидового та Променя, де відбулось відповідно 22 та 9 боєзіткнень.

Сили оборони продовжують стримувати ворога на Курахівському напрямку. В районах населених пунктів Гірник, Новодмитрівка, Курахівка, Костянтинівка, Максимільянівка, Антонівка, Курахове, Водяне окупанти 59 разів намагалися прорвати українські оборонні рубежі.

Ще 11 атак Сили оборони зупинили на Временівському напрямку в районі Богоявленки та одну поблизу Новоукраїнки.

На Оріхівському напрямку ворожі підрозділи тричі намагались просунутись в районі Роботиного.

На Придніпровському напрямку наші воїни шість разів відбивали атаки російських загарбників.

Водночас Збройні сили України продовжують ведення операції на Курському напрямку, де противник за минулу добу завдав 41 авіаудар, застосувавши 72 керовані авіабомби.

Скриншот допису Генштабу ЗСУ

Скриншот допису Генштабу ЗСУ

Нагадаємо, нещодавно Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський відвідав українських бійців у Курській та Сумській області. За його словами, попри перевагу росіян у живій силі та техніці, бійці ЗСУ не дають агресору досягнути мети.

Також ми писали, що український президент Володимир Зеленський вважає, що Україна може втримати позиції на фронті та перенести війну на територію Росії. Для цього потрібно більше західної зброї.