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Почти 300 боестолкновений за сутки — какая ситуация на фронте

5 мая 2025 09:03
Карина Приходько - Редактор
Ситуация на фронте 5 мая — где россияне наступают больше всего
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Фото: facebook/CinCAFofUkraine
Карина Приходько - Редактор

Российские войска продолжают атака и штурмы на фронте. Только за последние сутки произошло 269 боевых столкновений. Однако воины Сил обороны героически противостоят противнику, нанося ему значительные потери.

Об этом говорится в отчете Генштаба Вооруженных сил Украины в понедельник, 5 мая.

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Какова ситуация на фронте

За прошедшие сутки на Харьковском направлении произошло пять боестолкновений в районах Волчанска, Строевки и Тихого.

Яка ситуація на фронті 5 травня
Ситуация на Харьковском направлении. Фото: Генштаб ВСУ

На Купянском направлении за сутки зафиксировано семь атак оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника в районах Голубовки, Петропавловки и в сторону Песчаного, Глушковки и Новоосинового.

Ситуація на Куп'янському напрямку
Ситуация на Купянском направлении. Фото: Генштаб ВСУ

На Лиманском направлении враг атаковал 22 раза. Пытался продвинуться вперед в районах населенных пунктов Новое, Копанки, Твердохлебово, Колодязи и в сторону Зеленой Долины, Липового, Ольговки, Редкодуба.

Що відбувається на фронті 5 травня
Ситуация на Лиманском направлении. Фото: Генштаб ВСУ

На Северском направлении за прошедшие сутки произошло три боестолкновения в направлениях Григорьевки и Верхнекаменского. Все попытки врага продвинуться вперед были отбиты нашими защитниками.

Ситуація на Сіверському напрямку
Ситуация на Северском направлении. Фото: Генштаб ВСУ

За прошедшие сутки на Краматорском направлении произошло десять боестолкновений в сторону Майского, Белой Горы и вблизи Ступочек и Часового Яра.

Ситуація на Краматорському напрямку
Ситуация на Краматорском направлении. Фото: Генштаб ВСУ

На Торецком направлении враг совершил 16 атак в районах Торецка, Дружбы и в направлении Дилиевки.

Ситуація на Торецькому напрямку
Ситуация на Торецком направлении. Фото: Генштаб ВСУ

На Покровском направлении наши защитники остановили 115 атак агрессора в сторону населенных пунктов Гнатовка, Миролюбовка, Проминь, Новосергиевка, Старая Николаевка, Новая Полтавка, Алексеевка, Багатырь, а также в районах населенных пунктов Малиновка, Даченское, Зверево, Новоалександровка, Удачное, Елизаветовка, Лисовка, Шевченко, Котляровка, Троицкое, Андреевка, Богдановка.

Ситуація на Покровському напрямку
Ситуация на Покровском направлении. Фото: Генштаб ВСУ

На Новопавловском направлении Силы обороны отбили 52 вражеских штурма вблизи населенных пунктов Константинополь, Ровнополь, Новополь, Новоселка, Привольное и в сторону населенных пунктов Зеленое Поле, Шевченко, Багатир.

Ситуація на Новопавлівському напрямку
Ситуация на Новопавловском направлении. Фото: Генштаб ВСУ

Противник пять раз атаковал позиции наших защитников в районе Высокого на Гуляйпольском направлении.

Ситуація на Гуляйпільському напрямку
Ситуация на Гуляйпольском направлении. Фото: Генштаб ВСУ

На Ореховском направлении, вблизи Новоандреевки, Пятихаток и Степного, захватчики совершили три напрасные атаки на позиции наших защитников.

Що відбувається на Оріхівському напрямку
Ситуация на Ореховском направлении. Фото: Генштаб ВСУ

На Приднепровском направлении враг наступательных действий не проводил.

Ситуація на Придніпровському напрямку
Ситуация на Приднепровском направлении. Фото: Генштаб ВСУ

Что происходит в Курской области

На Курском направлении за прошедшие сутки наши воины отбили 23 атаки противника. Враг совершил 317 артиллерийских обстрелов, из них 11 — из реактивных систем залпового огня. Также нанесено 10 авиационных ударов, во время которых сброшено 13 управляемых авиабомб.

Що відбувається у Курській області
Ситуация на Курском направлении. Фото: Генштаб ВСУ

Потери оккупантов

Украинские защитники наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе и технике, активно подрывая наступательный потенциал агрессора в тылу.

Втрати окупантів 5 травня
Потери российских оккупантов. Фото: Генштаб ВСУ

В общем, за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1260 человек. Также украинские воины уничтожили:

  • пять танков,
  • восемь боевых бронированных машин,
  • 43 артиллерийские системы,
  • одну реактивную систему залпового огня,
  • 137 БпЛА оперативно-тактического уровня,
  • 109 единиц автомобильной техники оккупантов.
Ситуація на фронті 5 травня
Скриншот сообщения Генштаба
Що відбувається на фронті 5 травня
Скриншот сообщения Генштаба
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Скриншот сообщения Генштаба

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявил об увеличении штурмов РФ на фронте. По его словам, за последние дни их больше, чем за несколько месяцев.

В то же время в ISW выяснили, что Путин готовит население РФ к долгой войне и не собирается садиться за стол переговоров.

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