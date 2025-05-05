Ситуация на фронте 5 мая — где россияне наступают больше всего

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Фото: facebook/CinCAFofUkraine

Российские войска продолжают атака и штурмы на фронте. Только за последние сутки произошло 269 боевых столкновений. Однако воины Сил обороны героически противостоят противнику, нанося ему значительные потери.

Об этом говорится в отчете Генштаба Вооруженных сил Украины в понедельник, 5 мая.

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Какова ситуация на фронте

За прошедшие сутки на Харьковском направлении произошло пять боестолкновений в районах Волчанска, Строевки и Тихого.

Ситуация на Харьковском направлении. Фото: Генштаб ВСУ

На Купянском направлении за сутки зафиксировано семь атак оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника в районах Голубовки, Петропавловки и в сторону Песчаного, Глушковки и Новоосинового.

Ситуация на Купянском направлении. Фото: Генштаб ВСУ

На Лиманском направлении враг атаковал 22 раза. Пытался продвинуться вперед в районах населенных пунктов Новое, Копанки, Твердохлебово, Колодязи и в сторону Зеленой Долины, Липового, Ольговки, Редкодуба.

Ситуация на Лиманском направлении. Фото: Генштаб ВСУ

На Северском направлении за прошедшие сутки произошло три боестолкновения в направлениях Григорьевки и Верхнекаменского. Все попытки врага продвинуться вперед были отбиты нашими защитниками.

Ситуация на Северском направлении. Фото: Генштаб ВСУ

За прошедшие сутки на Краматорском направлении произошло десять боестолкновений в сторону Майского, Белой Горы и вблизи Ступочек и Часового Яра.

Ситуация на Краматорском направлении. Фото: Генштаб ВСУ

На Торецком направлении враг совершил 16 атак в районах Торецка, Дружбы и в направлении Дилиевки.

Ситуация на Торецком направлении. Фото: Генштаб ВСУ

На Покровском направлении наши защитники остановили 115 атак агрессора в сторону населенных пунктов Гнатовка, Миролюбовка, Проминь, Новосергиевка, Старая Николаевка, Новая Полтавка, Алексеевка, Багатырь, а также в районах населенных пунктов Малиновка, Даченское, Зверево, Новоалександровка, Удачное, Елизаветовка, Лисовка, Шевченко, Котляровка, Троицкое, Андреевка, Богдановка.

Ситуация на Покровском направлении. Фото: Генштаб ВСУ

На Новопавловском направлении Силы обороны отбили 52 вражеских штурма вблизи населенных пунктов Константинополь, Ровнополь, Новополь, Новоселка, Привольное и в сторону населенных пунктов Зеленое Поле, Шевченко, Багатир.

Ситуация на Новопавловском направлении. Фото: Генштаб ВСУ

Противник пять раз атаковал позиции наших защитников в районе Высокого на Гуляйпольском направлении.

Ситуация на Гуляйпольском направлении. Фото: Генштаб ВСУ

На Ореховском направлении, вблизи Новоандреевки, Пятихаток и Степного, захватчики совершили три напрасные атаки на позиции наших защитников.

Ситуация на Ореховском направлении. Фото: Генштаб ВСУ

На Приднепровском направлении враг наступательных действий не проводил.

Ситуация на Приднепровском направлении. Фото: Генштаб ВСУ

Что происходит в Курской области

На Курском направлении за прошедшие сутки наши воины отбили 23 атаки противника. Враг совершил 317 артиллерийских обстрелов, из них 11 — из реактивных систем залпового огня. Также нанесено 10 авиационных ударов, во время которых сброшено 13 управляемых авиабомб.

Ситуация на Курском направлении. Фото: Генштаб ВСУ

Потери оккупантов

Украинские защитники наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе и технике, активно подрывая наступательный потенциал агрессора в тылу.

Потери российских оккупантов. Фото: Генштаб ВСУ

В общем, за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1260 человек. Также украинские воины уничтожили:

пять танков,

восемь боевых бронированных машин,

43 артиллерийские системы,

одну реактивную систему залпового огня,

137 БпЛА оперативно-тактического уровня,

109 единиц автомобильной техники оккупантов.

Скриншот сообщения Генштаба

Скриншот сообщения Генштаба

Скриншот сообщения Генштаба

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявил об увеличении штурмов РФ на фронте. По его словам, за последние дни их больше, чем за несколько месяцев.

В то же время в ISW выяснили, что Путин готовит население РФ к долгой войне и не собирается садиться за стол переговоров.