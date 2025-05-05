Ситуація на фронті 5 травня — де росіяни наступають найбільше

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Фото: facebook/CinCAFofUkraine

Російські війська продовжують атака та штурми на фронті. Лише за останню добу відбулося 269 бойових зіткнень. Однак воїни Сил оборони героїчно протистоять противнику, завдаючи йому значних втрат.

Про це йдеться у звіті Генштабу Збройних сил України у понеділок, 5 травня.

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Яка ситуація на фронті

Минулої доби на Харківському напрямку відбулося п’ять боєзіткнень у районах Вовчанська, Строївки та Тихого.

Ситуація на Харківському напрямку. Фото: Генштаб ЗСУ

На Куп’янському напрямку за добу зафіксовано сім атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника у районах Голубівки, Петропавлівки та в бік Піщаного, Глушківки і Новоосинового.

Ситуація на Купʼянського напрямку. Фото: Генштаб ЗСУ

На Лиманському напрямку ворог атакував 22 рази. Намагався просунутися уперед у районах населених пунктів Нове, Копанки, Твердохлібове, Колодязі та в бік Зеленої Долини, Липового, Ольгівки, Рідкодуба.

Ситуація на Лиманському напрямку. Фото: Генштаб ЗСУ

На Сіверському напрямку минулої доби відбулося три боєзіткнення в напрямках Григорівки та Верхньокам’янського. Усі спроби ворога просунутися вперед були відбиті нашими оборонцями.

Ситуація на Сіверському напрямку. Фото: Генштаб ЗСУ

Минулої доби на Краматорському напрямку відбулося десять боєзіткнень у бік Майського, Білої Гори та поблизу Ступочок і Часового Яру.

Ситуація на Краматорському напрямку. Фото: Генштаб ЗСУ

На Торецькому напрямку ворог здійснив 16 атак у районах Торецька, Дружби та в напрямку Диліївки.

Ситуація на Торецькому напрямку. Фото: Генштаб ЗСУ

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 115 атак агресора в бік населених пунктів Гнатівка, Миролюбівка, Промінь, Новосергіївка, Стара Миколаївка, Нова Полтавка, Олексіївка, Багатир, а також у районах населених пунктів Малинівка, Даченське, Звірове, Новоолександрівка, Удачне, Єлизаветівка, Лисівка, Шевченко, Котлярівка, Троїцьке, Андріївка, Богданівка.

Ситуація на Покровському напрямку. Фото: Генштаб ЗСУ

На Новопавлівському напрямку Сили оборони відбили 52 ворожі штурми поблизу населених пунктів Костянтинопіль, Рівнопіль, Новопіль, Новосілка, Привільне та в бік населених пунктів Зелене Поле, Шевченко, Багатир.

Ситуація на Новопавлівському напрямку. Фото: Генштаб ЗСУ

Противник п’ять разів атакував позиції наших захисників у районі Високого на Гуляйпільському напрямку.

Ситуація на Гуляйпільському напрямку. Фото: Генштаб ЗСУ

На Оріхівському напрямку, поблизу Новоандріївки, П’ятихаток та Степового, загарбники здійснили три марні атаки на позиції наших захисників.

Ситуація на Оріхівському напрямку. Фото: Генштаб ЗСУ

На Придніпровському напрямку ворог наступальних дій не проводив.

Ситуація на Придніпровському напрямку. Фото: Генштаб ЗСУ

Що відбувається у Курській області

На Курському напрямку минулої доби наші воїни відбили 23 атаки противника. Ворог здійснив 317 артилерійських обстрілів, з них 11 — із реактивних систем залпового вогню. Також завдано 10 авіаційних ударів, під час яких скинуто 13 керованих авіабомб.

Ситуація на Курському напрямку. Фото: Генштаб ЗСУ

Втрати окупантів

Українські оборонці завдають окупаційним військам відчутних втрат у живій силі та техніці, активно підриваючи наступальний потенціал агресора в тилу.

Втрати російських окупантів. Фото: Генштаб ЗСУ

Загалом, минулої доби втрати російських загарбників склали 1260 осіб. Також українські воїни знешкодили:

п’ять танків,

вісім бойових броньованих машин,

43 артилерійські системи,

одну реактивну систему залпового вогню,

137 БпЛА оперативно-тактичного рівня,

109 одиниць автомобільної техніки окупантів.

Скриншот допису Генштабу

Скриншот допису Генштабу

Скриншот допису Генштабу

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський заявив про збільшення штурмів РФ на фронті. За його словами, за останні дні їх більше, ніж за кілька місяців.

Водночас в ISW з'ясували, що Путін готує населення РФ до довгої війни і не збирається сідати за стіл переговорів.