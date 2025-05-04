Війна в Україні — штурми на фронті значно збільшились

Обіцянки марні — Зеленський заявив про збільшення штурмів РФ
За останні дні на фронті трапилося більше штурмів, ніж за останні місяці. Росія постійно порушує свої ж обіцянки.
Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час пресконференції з президентом Чехії Петром Павелом 4 травня.
Росіяни поширили штурми на фронті
Президент України зазначив, що віри до росіян немає, адже вони постійно порушують свої обіцянки. Навіть не Києву, а ті, які давали США.
"Від них можуть бути провокації. Це в їх стилі. Сьогодні, всі ці дні вони говорять про часткове припинення вогню. Але кількість штурмів сьогодні найбільша за останні місяці", — розповів Зеленський.
Нагадаємо, ветеран Олексій Гетьман раніше розповідав, що росіяни вже спланували наступи на південь України. Однак, великих шансів у них немає через брак людей та техніки.
Водночас аналітики ISW повідомляли, що РФ готує нову тактику наступів влітку та восени. Для цього вони хочуть залучати мотоцикли.
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