Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Армія arrow Обіцянки марні — Зеленський заявив про збільшення штурмів РФ arrow

Обіцянки марні — Зеленський заявив про збільшення штурмів РФ

4 травня 2025 18:21
Карина Приходько - Редактор
Війна в Україні — штурми на фронті значно збільшились
Президент України Володимир Зеленський. Фото: REUTERS/Eva Korinkova
Карина Приходько - Редактор

За останні дні на фронті трапилося більше штурмів, ніж за останні місяці. Росія постійно порушує свої ж обіцянки.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час пресконференції з президентом Чехії Петром Павелом 4 травня. 

Реклама
Читайте також:

Росіяни поширили штурми на фронті

Президент України зазначив, що віри до росіян немає, адже вони постійно порушують свої обіцянки. Навіть не Києву, а ті, які давали США.

"Від них можуть бути провокації. Це в їх стилі. Сьогодні, всі ці дні вони говорять про часткове припинення вогню. Але кількість штурмів сьогодні найбільша за останні місяці", — розповів Зеленський.

Нагадаємо, ветеран Олексій Гетьман раніше розповідав, що росіяни вже спланували наступи на південь України. Однак, великих шансів у них немає через брак людей та техніки. 

Водночас аналітики ISW повідомляли, що РФ готує нову тактику наступів влітку та восени. Для цього вони хочуть залучати мотоцикли. 

Володимир Зеленський росіяни перемир'я фронт наступ штурм
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама