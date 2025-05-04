Война в Украине — штурмы на фронте значительно увеличились

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: REUTERS/Eva Korinkova

За последние дни на фронте случилось больше штурмов, чем за последние месяцы. Россия постоянно нарушает свои же обещания.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции с президентом Чехии Петром Павелом 4 мая.

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Президент Украины отметил, что веры к россиянам нет, ведь они постоянно нарушают свои обещания. Даже не Киеву, а те, которые давали США.

"От них могут быть провокации. Это в их стиле. Сегодня, все эти дни они говорят о частичном прекращении огня. Но количество штурмов сегодня самое большое за последние месяцы", — рассказал Зеленский.

Напомним, ветеран Алексей Гетьман ранее рассказывал, что россияне уже спланировали наступления на юг Украины. Однако, больших шансов у них нет из-за нехватки людей и техники.

В то же время аналитики ISW сообщали, что РФ готовит новую тактику наступлений летом и осенью. Для этого они хотят привлекать мотоциклы.