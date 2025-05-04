Война в Украине — штурмы на фронте значительно увеличились

Обещания напрасны — Зеленский заявил об увеличении штурмов РФ
За последние дни на фронте случилось больше штурмов, чем за последние месяцы. Россия постоянно нарушает свои же обещания.
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции с президентом Чехии Петром Павелом 4 мая.
Россияне распространили штурмы на фронте
Президент Украины отметил, что веры к россиянам нет, ведь они постоянно нарушают свои обещания. Даже не Киеву, а те, которые давали США.
"От них могут быть провокации. Это в их стиле. Сегодня, все эти дни они говорят о частичном прекращении огня. Но количество штурмов сегодня самое большое за последние месяцы", — рассказал Зеленский.
Напомним, ветеран Алексей Гетьман ранее рассказывал, что россияне уже спланировали наступления на юг Украины. Однако, больших шансов у них нет из-за нехватки людей и техники.
В то же время аналитики ISW сообщали, что РФ готовит новую тактику наступлений летом и осенью. Для этого они хотят привлекать мотоциклы.
Читайте Новини.LIVE!