В Воздушных силах отчитались сколько ракет и дронов сбили за ночь

Почти 100% сбитие — в Воздушных силах сказали, чем РФ била по Украине ночью
Россия снова пыталась массированно атаковать Украину с применением дронов и ракет. В Воздушных силах ВСУ назвали количество сбитых средствами противовоздушной обороны вражеских воздушных целей и что именно использовали оккупанты.
Об этом сообщает пресс-служба ПС ВСУ в субботу, 28 сентября.
Чем атаковала Россия Украину в ночь на 28 сентября
Российская армия запустила 77 средств воздушного нападения. Воздушные силы Украины обнаружили две баллистические ракеты "Искнадер-М", которые Россия запустила из оккупированного Крыма, две управляемые авиационные ракеты Х-59/69 из воздушного пространства ТОТ Запорожской обл, а также 73 ударных беспилотника Shahed. Вражеские БпЛА взлетели из районов Курска, Приморско-Ахтарска, Орла и мыса Чауда в Крыму.
Сколько вражеских целей сбили силы ПВО и где раздавались взрывы
Воздушные силы ВСУ успешно уничтожили две управляемые авиационные ракеты Х-59/69 и 69 вражеских ударных БпЛА типа "Shahed".
Вражеские цели сбивали в Киевской, Черкасской, Винницкой, Кировоградской, Ровенской, Днепропетровской, Запорожской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Херсонской, Одесской и Николаевской областях.
Интересно, что один беспилотник полетел в направлении России, а еще три — локационно потеряно на территории Украины.
Напомним, вчера вечером, 27 сентября, в Одесской области произошел мощный взрыв. Также в Сумах утром 28 сентября раздались взрывы.
Читайте Новини.LIVE!