В Воздушных силах отчитались сколько ракет и дронов сбили за ночь

Военные ищут вражеские цели в небе ночью. Фото: Военная часть 3058 НГУ

Россия снова пыталась массированно атаковать Украину с применением дронов и ракет. В Воздушных силах ВСУ назвали количество сбитых средствами противовоздушной обороны вражеских воздушных целей и что именно использовали оккупанты.

Об этом сообщает пресс-служба ПС ВСУ в субботу, 28 сентября.

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Российская армия запустила 77 средств воздушного нападения. Воздушные силы Украины обнаружили две баллистические ракеты "Искнадер-М", которые Россия запустила из оккупированного Крыма, две управляемые авиационные ракеты Х-59/69 из воздушного пространства ТОТ Запорожской обл, а также 73 ударных беспилотника Shahed. Вражеские БпЛА взлетели из районов Курска, Приморско-Ахтарска, Орла и мыса Чауда в Крыму.

Сколько вражеских целей сбили силы ПВО и где раздавались взрывы

Воздушные силы ВСУ успешно уничтожили две управляемые авиационные ракеты Х-59/69 и 69 вражеских ударных БпЛА типа "Shahed".

Вражеские цели сбивали в Киевской, Черкасской, Винницкой, Кировоградской, Ровенской, Днепропетровской, Запорожской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Херсонской, Одесской и Николаевской областях.

Интересно, что один беспилотник полетел в направлении России, а еще три — локационно потеряно на территории Украины.

Статистика работы ПВО в Украине 28 сентября. Фото: инфографика ПС ВСУ

Напомним, вчера вечером, 27 сентября, в Одесской области произошел мощный взрыв. Также в Сумах утром 28 сентября раздались взрывы.