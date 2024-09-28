У Повітряних силах прозвітували скільки ракет та дронів збили за ніч

Військові шукають ворожі цілі в небі вночі. Фото: Військова частина 3058 НГУ

Росія вкотре намагалася масовано атакувати Україну із застосуванням дронів та ракет. В Повітряних силах ЗСУ назвали кількість збитих засобами протиповітряної оборони ворожих повітряних цілей та що саме використали окупанти.

Про це повідомляє пресслужба ПС ЗСУ у суботу, 28 вересня.

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Російська армія запустила 77 засобів повітряного нападу. Повітряні сили України виявили дві балістичні ракети "Іскнадер-М", які Росія запустила з окупованого Криму, дві керовані авіаційні ракети Х-59/69 із повітряного простору ТОТ Запорізької обл, а також 73 ударні безпілотники Shahed. Ворожі БпЛА злетіли з районів Курська, Приморсько-Ахтарська, Орла та мису Чауда, що в Криму.

Скільки ворожих цілей збили сили ППО та де лунали вибухи

Повітряні сили ЗСУ успішно знищили дві керовані авіаційні ракети Х-59/69 та 69 ворожих ударних БпЛА типу "Shahed".

Ворожі цілі збивали у Київській, Черкаській, Вінницькій, Кіровоградській, Рівненській, Дніпропетровській, Запорізькій, Полтавській, Сумській, Харківській, Херсонській, Одеській та Миколаївській областях.

Цікаво, що один безпілотник полетів у напрямку Росії, а ще три — локаційно втрачено на території України.

Статистика роботи ППО в Україні 28 вересня. Фото: інфографіка ПС ЗСУ

Нагадаємо, вчора ввечері, 27 вересня, в Одеській області стався потужний вибух. Також у Сумах вранці 28 вересня пролунали вибухи.