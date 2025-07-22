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Главная Армия Летнее "наступление" РФ — Гетьман пояснил ситуацию под Покровском

Летнее "наступление" РФ — Гетьман пояснил ситуацию под Покровском

Ua ru
Дата публикации 22 июля 2025 12:36
Ситуация на фронте - Гетман рассказал, что происходит под Покровском
Российский оккупант. Иллюстративное фото: росСМИ

Информация о постоянном продвижении россиян на Покровском направлении является элементом информационной войны. Враг не может достичь значительного прогресса, несмотря на длительные боевые действия.

Об этом сообщил военный обозреватель Алексей Гетьман в эфире Ранок.LIVE во вторник, 22 июля.

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По словам Гетьмана, под Покровском продвижения россиян нет. Их тактические успехи измеряются метрами.

"Уже полтора года мы слышим о продвижении под Покровском, но оно никак не может состояться. Тактические успехи противника измеряются метрами, а наши войска наносят контрудары. Нет там никакого большого прорыва", — сказал эксперт.

Военный обозреватель добавил, что россияне сосредоточили там более 100 тысяч личного состава, однако окружить Покровск или перерезать пути снабжения им не удается.

По его словам, подобные информационные вбросы врага направлены на деморализацию украинцев.

Ранее Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ВСУ продолжают уничтожение российских диверсионных групп на Покровском направлении.

А в отчете Института изучения войны говорится о том, что украинские военные продвинулись в Донецкой области.

Донецкая область обстрелы война в Украине наступление Покровск
Василий Наумов - Редактор
Автор:
Василий Наумов
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