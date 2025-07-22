Ситуація на фронті — Гетьман розповів, що відбувається під Покровськом

Російський окупант. Ілюстративне фото: росЗМІ

Інформація про постійне просування росіян на Покровському напрямку є елементом інформаційної війни. Ворог не може досягти значного прогресу, попри тривалі бойові дії.

Про це повідомив військовий оглядач Олексій Гетьман в ефірі Ранок.LIVE у вівторок, 22 липня.

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Ситуація на Покровському напрямку

За словами Гетьмана, під Покровськом просування росіян немає. Їхні тактичні успіхи вимірюються метрами.

"Вже півтора року ми чуємо про просування під Покровськом, але воно ніяк не може відбутися. Тактичні успіхи противника вимірюються метрами, а наші війська завдають контрударів. Немає там ніякого великого прориву", — сказав експерт.

Військовий оглядач додав, що росіяни зосередили там понад 100 тисяч особового складу, однак оточити Покровськ чи перерізати шляхи постачання їм не вдається.

За його словами, подібні інформаційні вкиди ворога спрямовані на деморалізацію українців.

Раніше Президент України Володимир Зеленський заявив, що ЗСУ продовжують знищення російських диверсійних груп на Покровському напрямку.

А у звіті Інституту вивчення війни йдеться про те, що українські військові просунулися на Донеччині.