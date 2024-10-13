Российский плен — пограничник из Азовстали поделился своей историей

Пограничник Денис Мотычко. Фото: ГПСУ

Пограничник Денис Мотичко поделился ужасными воспоминаниями о последних днях обороны "Азовстали", о своем ранении и плене. Военный вернулся в Украину через два с половиной года в российском плену.

Об этом сообщила пресс-служба ГПСУ в Telegram в воскресенье, 13 октября.

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Денис поделился ужасными воспоминаниями о последних днях обороны "Азовстали", когда он получил ранение от ракеты и не мог ходить.

Пограничник заявил, что крайние две-три недели до выхода из "Азовстали" украинские бойцы были в окружении врага, что выехать было невозможно. Он добавил, что здание было похоже на свалку, куча обломков.

"За шесть дней до выхода я еще находился на своих двух ногах, потом получил ранение. Возле меня попала ракета и мне ранило бедро, был осколок в пятке, я не мог ходить. У нас не было даже обезболивающего. Было очень тяжело, но я перетерпел и меня перебинтовали", — рассказал защитник.

Мотычко отметил, что выходил из "Азовстали" уже "на трех".

В российском плену пограничник провел долгих два с половиной года. Вернулся домой в рамках обмена 14 сентября текущего года.

По словам защитника, плен научил его настоящей дружбе и поддержке, а сны давали надежду на свободу.

"Каждую ночь снились яркие сны. Ты ждешь отбоя, ведь только во сне ты будто на свободе и что-то можешь увидеть. Ребята рассказывали: я сегодня в магазине был во сне, а другой с девушкой во сне гулял", — поделился воспоминаниями Денис.

Напомним, в Курской области российские оккупанты расстреляли девять украинских военных. Известно, что бойцы Сил обороны сдались.

Омбудсман Дмитрий Лубинец отреагировал на эту информацию и подчеркнул, что эти действия не должны оставаться безнаказанными.