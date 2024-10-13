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Лише уві сні був вільним — історія прикордонника з Азовсталі, що був у полоні

13 жовтня 2024 11:23
Григорій Брей - Редактор
Григорій Брей
Редактор
Російський полон — прикордонник з Азовсталі поділився своєю історією
Прикордонник Денис Мотичко. Фото: ДПСУ
Григорій Брей - Редактор
Григорій Брей
Редактор

Прикордонник Денис Мотичко поділився жахливими спогадами про останні дні оборони "Азовсталі", про своє поранення та полон. Військовий повернувся до України через два з половиною роки у російському полоні. 

Про це повідомила пресслужба ДПСУ у Telegram у неділю, 13 жовтня.

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Денис  поділився жахливими спогадами про останні дні оборони "Азовсталі", коли він отримав поранення від ракети і не міг ходити. 

Прикордонник заявив, що крайні дві-три неділі до виходу з "Азовсталі" українці бійці були в оточенні ворога, що виїхати було неможливо. Він додав, що будівля була схожа на смітник, купа уламків.

"За шість днів до виходу я ще був на своїх двох ногах, потім отримав поранення. Біля мене влучила ракета і мені поранило стегно, був осколок в п'ятці, я не міг ходити. У нас не було навіть знеболювального. Було дуже важко, але я перетерпів і мене перебинтували", — розповів захисник.

Мотичко зауважив, що виходив з "Азовсталі" вже "на трьох".

У російському полоні прикордонник провів довгих два з половиною роки. Повернувся додому в рамках обміну 14 вересня поточного року. 

За словами захисника, полон навчив його справжній дружбі та підтримці, а сни давали надію на свободу. 

"Кожну ніч снилися яскраві сни. Ти чекаєш відбою, адже тільки уві сні ти ніби на свободі і щось можеш побачити. Хлопці розказували: я сьогодні в магазині був уві сні, а інший з дівчиною уві сні гуляв", — поділився спогадами Денис.

Нагадаємо, у Курській області російські окупанти розстріляли дев'ятьох українських військових. Відомо, що бійці Сил оборони здалися.

Омбудсман Дмитро Лубінець відреагував на цю інформацію та наголосив, що ці дії не мають залишитися безкарними.

прикордонники полонені Азовсталь війна в Україні ДПСУ

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