Російський полон — прикордонник з Азовсталі поділився своєю історією

Прикордонник Денис Мотичко. Фото: ДПСУ

Прикордонник Денис Мотичко поділився жахливими спогадами про останні дні оборони "Азовсталі", про своє поранення та полон. Військовий повернувся до України через два з половиною роки у російському полоні.

Про це повідомила пресслужба ДПСУ у Telegram у неділю, 13 жовтня.

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Денис поділився жахливими спогадами про останні дні оборони "Азовсталі", коли він отримав поранення від ракети і не міг ходити.

Прикордонник заявив, що крайні дві-три неділі до виходу з "Азовсталі" українці бійці були в оточенні ворога, що виїхати було неможливо. Він додав, що будівля була схожа на смітник, купа уламків.

"За шість днів до виходу я ще був на своїх двох ногах, потім отримав поранення. Біля мене влучила ракета і мені поранило стегно, був осколок в п'ятці, я не міг ходити. У нас не було навіть знеболювального. Було дуже важко, але я перетерпів і мене перебинтували", — розповів захисник.

Мотичко зауважив, що виходив з "Азовсталі" вже "на трьох".

У російському полоні прикордонник провів довгих два з половиною роки. Повернувся додому в рамках обміну 14 вересня поточного року.

За словами захисника, полон навчив його справжній дружбі та підтримці, а сни давали надію на свободу.

"Кожну ніч снилися яскраві сни. Ти чекаєш відбою, адже тільки уві сні ти ніби на свободі і щось можеш побачити. Хлопці розказували: я сьогодні в магазині був уві сні, а інший з дівчиною уві сні гуляв", — поділився спогадами Денис.

Нагадаємо, у Курській області російські окупанти розстріляли дев'ятьох українських військових. Відомо, що бійці Сил оборони здалися.

Омбудсман Дмитро Лубінець відреагував на цю інформацію та наголосив, що ці дії не мають залишитися безкарними.