На временно оккупированных россиянами территориях власти РФ оставили без лекарств тех, кто отказывается от российского паспорта

Витрина с лекарствами и русский паспорт. Фото: коллаж Новини.LIVE

С 1 января текущего года российская оккупационная администрация на временно оккупированных территориях Украины лишила украинцев , не получивших российского паспорта, доступа к базовым правам и социальным льготам.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления .

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Местные гауляйтеры заставляют украинцев переходить в гражданство РФ, а в противном случае не предоставляют бесплатные лекарства тем, кому они назначены. Жители этих территорий, ранее имевших право на бесплатное получение необходимых медикаментов, теперь вынуждены покупать их самостоятельно.

Это касается в первую очередь больных хроническими заболеваниями, такими как сердечно-сосудистые, астма и диабет. При этом доступ к жизненно важным лекарствам на оккупированных территориях ограничен, а цены на них значительно завышены.

Напомним, россияне начали депортировать украинцев, которые находятся на временно оккупированных территориях.

Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко показал, как выглядит город сегодня. Город уже третий год находится в российской оккупации.