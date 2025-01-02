На тимчасово окупованих росіянами територіях влада РФ залишила без ліків тих, хто відмовляється від російського паспорта

Вітрина з ліками та російський паспорт. Фото: колаж Новини.LIVE

З 1 січня поточного року російська окупаційна адміністрація на тимчасово окупованих територіях (ТОТ) України позбавила українців, які не отримали російського паспорта, доступу до базових прав та соціальних пільг. Така ситуація створює критичну проблему для здоров'я мирного населення.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

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Місцеві гауляйтери змушують українців переходити в громадянство РФ, а в іншому випадку не надають безплатні ліки тим, кому вони призначені. Жителі цих територій, які раніше мали право на безкоштовне отримання необхідних медикаментів, тепер змушені купляти їх самостійно.

Це стосується в першу чергу хворих на хронічні захворювання, таких як серцево-судинні, астма та діабет. При цьому доступ до життєво важливих ліків на окупованих територіях є обмеженим, а ціни на них значно завищені.

Нагадаємо, росіяни почали депортувати українців, які перебувають на тимчасово окупованих територіях. Йдеться про тих людей, родичі яких служать в ЗСУ.

Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко показав, який вигляд має місто сьогодні. Місто вже третій рік перебуває в російській окупації.