Ким Чен Ын назвал "оправданным" участие войск КНДР в войне против Украины

Лидер КНДР Ким Чен Ын. Фото: Reuters

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын прокомментировал участие войск КНДР в полномасштабной войне России против Украины. Следовательно, лидер Северной Кореи назвал это решение "оправданным".

Об этом информирует Reuters.

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Участие войск КНДР в войне РФ против Украины

Итак, Ким Чен Ын заявил, что участие Северной Кореи в полномасштабной войне России против Украины было оправданным. Он назвал этот шаг "осуществлением суверенных прав на защиту "братской нации".

"Наше участие в войне было справедливым и относится к суверенным правам нашей Республики. Я считаю всех храбрых солдат, участвовавших в Курской операции, героями и высшими представителями чести нации", — сказал лидер КНДР.

Кроме того, он отметил, что Пхеньян без колебаний санкционирует применение военной силы, если Соединенные Штаты будут продолжать то, что он назвал военными провокациями против России.

Ранее мы информировали, что Северная Корея официально подтвердила, что воюет против Украины на стороне РФ.

Кроме того, накануне участие северокорейских солдат в полномасштабной войне против Украины подтвердили россияне.