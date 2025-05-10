Кім Чен Ин назвав "виправданою" участь військ КНДР у війні проти України

Лідер КНДР Кім Чен Ин. Фото: Reuters

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин прокоментував участь військ КНДР у повномасштабній війні Росії проти України. Відтак, лідер Північної Кореї назвав це рішення "виправданим".

Про це інформує Reuters.

Реклама

Читайте також:

Участь військ КНДР у війні РФ проти України

Отже, Кім Чен Ин заявив, що участь Північної Кореї у повномасштабній війні Росії проти України була виправданою. Він назвав цей крок "здійсненням суверенних прав на захист "братньої нації".

"Наша участь у війні була справедливою і належить до суверенних прав нашої Республіки. Я вважаю всіх хоробрих солдатів, які брали участь у Курській операції, героями та найвищими представниками честі нації", — сказав лідер КНДР.

Крім того, він зазначив, що Пхеньян без вагань санкціонує застосування військової сили, якщо Сполучені Штати продовжуватимуть те, що він назвав військовими провокаціями проти Росії.

Раніше ми інформували, що Північна Корея офіційно підтвердила, що воює проти України на боці РФ.

Крім того, напередодні участь північнокорейських солдатів у повномасштабній війні проти України підтвердили росіяни.