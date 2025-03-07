Взрывы в Крыму 7 марта — видео попаданий по объектам

Крым оказался под массированной атакой дронов — видео
Во временно оккупированном Крыму в пятницу, 7 марта, раздавались взрывы. Регион атаковали беспилотники.
Видео, на котором видно "прилеты" в Крыму, обнародовали в телеграмм-каналах.
Взрывы в Крыму 7 марта
В Севастополе во временно оккупированном Крыму в ночь на 7 марта было громко. На видео, которое распространили в соцсетях, видно моменты попадания БпЛА.
Добавим, что в Минобороны РФ заявили о якобы 39 сбитых беспилотниках прошлой ночью. Россия заявила, что 14 из них сбили в Крыму, остальные — на Курщине, над Азовским морем, в Ростовской, Белгородской и Орловской областях.
Напомним, ранее украинские военные атаковали несколько стратегических объектов на территории России. Раздавались взрывы и вспыхнули пожары.
Также Силы обороны Украины поразили Рязанский нефтеперерабатывающий завод в Рязанской области РФ. Там прозвучало по меньшей мере пять взрывов.
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