Взрывы в Крыму 7 марта — видео попаданий по объектам

Взрыв в городе. Фото иллюстративное: Слово і Діло

Во временно оккупированном Крыму в пятницу, 7 марта, раздавались взрывы. Регион атаковали беспилотники.

Видео, на котором видно "прилеты" в Крыму, обнародовали в телеграмм-каналах.

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Взрывы в Крыму 7 марта

В Севастополе во временно оккупированном Крыму в ночь на 7 марта было громко. На видео, которое распространили в соцсетях, видно моменты попадания БпЛА.

Добавим, что в Минобороны РФ заявили о якобы 39 сбитых беспилотниках прошлой ночью. Россия заявила, что 14 из них сбили в Крыму, остальные — на Курщине, над Азовским морем, в Ростовской, Белгородской и Орловской областях.

Напомним, ранее украинские военные атаковали несколько стратегических объектов на территории России. Раздавались взрывы и вспыхнули пожары.

Также Силы обороны Украины поразили Рязанский нефтеперерабатывающий завод в Рязанской области РФ. Там прозвучало по меньшей мере пять взрывов.