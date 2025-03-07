Вибухи в Криму 7 березня — відео влучань по об'єктах

Вибух у місті. Фото ілюстративне: Слово і Діло

В тимчасово окупованому Криму в п'ятницю, 7 березня, лунали вибухи. Регіон атакували безпілотники.

Відео, на якому видно "прильоти" у Криму, оприлюднили в телеграм-каналах.

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Вибухи в Криму 7 березня

В Севастополі у тимчасово окупованому Криму в ніч проти 7 березня було гучно. На відео, яке поширили в соцмережах, видно моменти влучання БпЛА.

Додамо, що в Міноборони РФ заявили про нібито 39 збитих безпілотників минулої ночі. Росія заявила, що 14 з них збили в Криму, решту — на Курщині, над Азовським морем, в Ростовській, Білгородській та Орловській областях.

Нагадаємо, раніше українські військові атакували кілька стратегічних об'єктів на території Росії. Лунали вибухи та спалахнули пожежі.

Також Сили оборони України уразили Рязанський нафтопереробний завод у Рязанській області РФ. Там пролунало щонайменше п'ять вибухів.