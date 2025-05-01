ВСУ не покидали Курщину — войска продолжают бои

Пожар на газотранспортном пункте в Судже в Курской области. Фото: росСМИ

Несмотря на громкие заявления российского министерства обороны о "зачистке" Курской области от украинских военных, бои на этом направлении не прекращались ни минуты. Кроме того, Россия совсем не придерживается режима тишины или перемирия, о котором тоже заявило в пропагандистских СМИ.

Об этом заявил военнослужащий и политолог Кирилл Сазонов в эфире Ранок.LIVE, комментируя ситуацию на границе.

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По словам Сазонова, никакого реального перемирия, о котором намекали в Кремле, не было. ВСУ продолжают боевые действия, в том числе и непосредственно на территории России. Военный подчеркнул: украинские подразделения до сих пор действуют на Курщине, несмотря на заявления оккупантов о "полном освобождении" региона.

Он также иронично добавил, что в ответ на невозможность выбить украинские подразделения, россияне просто могли внести изменения в свою конституцию и вычеркнуть те территории, которые больше не контролируют.

"Мы шутим со своей стороны, что они тихо собрались и внесли изменения в российскую конституцию. И ту территорию, которую мы контролируем, просто вычеркнули в территории России. Есть наши подразделения на Белгородщине рядом, сколько и как работают, это уже вопрос к штабу, это наше решение", — сказал Сазонов

Также Кирилл Сазонов напомнил, что такие фейковые победные заявления — стандартная информационная тактика Кремля. Так, ранее россияне уже неоднократно объявляли о якобы "взятии" Торецка, хотя в городе продолжаются ожесточенные бои. Подобное касается и Часового Яра, который, по словам военного, россияне "брали" по меньшей мере 5-10 раз, когда на самом деле украинская 1-я отдельная бригада продолжала там удерживать позиции.

Напомним, в КНДР впервые официально подтвердили, что их войска воюют на стороне России в Курской области.

Также в Южной Корее обнародовали данные по количеству погибших северокорейских военных на фронте.

Несколько дней назад Президент Украины Владимир Зеленский отчитался, что происходит в Белгородской и Курской областях.