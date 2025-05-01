ЗСУ не залишали Курщину — війська продовжують бої

Пожежа на газотранспортному пункті в Суджі в Курській області. Фото: росЗМІ

Попри гучні заяви російського міністерства оборони про "зачистку" Курської області від українських військових, бої на цьому напрямку не припинялися жодної хвилини. Крім того, Росія зовсім не дотримується режиму тиші чи перемир'я, про яке теж заявило в пропагандистських ЗМІ.

Про це заявив військовослужбовець і політолог Кирило Сазонов в ефірі Ранок.LIVE, коментуючи ситуацію на прикордонні.

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За словами Сазонова, жодного реального перемир’я, про яке натякали в Кремлі, не було. ЗСУ продовжують бойові дії, зокрема й безпосередньо на території Росії. Військовий наголосив: українські підрозділи досі діють на Курщині, попри заяви окупантів про "повне звільнення" регіону.

Він також іронічно додав, що у відповідь на неможливість вибити українські підрозділи, росіяни просто могли внести зміни до своєї конституції і викреслити ті території, які більше не контролюють.

"Ми жартуємо зі свого боку, що вони тихо зібралися та несли зміни до російської конституції. І ту територію, яку ми контролюємо, просто викреслили в території Росії. Є наші підрозділи на Білгородщині поруч, скільки і як працюють, це вже питання до штабу, це наше рішення", — сказав Сазонов

Також Кирило Сазонов нагадав, що такі фейкові переможні заяви — стандартна інформаційна тактика Кремля. Так, раніше росіяни вже неодноразово оголошували про нібито "взяття" Торецька, хоча в місті тривають запеклі бої. Подібне стосується й Часового Яру, який, за словами військового, росіяни "брали" щонайменше 5–10 разів, коли насправді українська 1-а окрема бригада продовжувала там утримувати позиції.

Нагадаємо, в КНДР вперше офіційно підтвердили, що їхні війська воюють на боці Росії в Курській області.

Також у Південній Кореї оприлюднили дані щодо кількості загиблих північнокорейських військових на фронті.

Кілька днів тому Президент України Володимир Зеленський прозвітував, що відбувається в Бєлгородській та Курській областях.