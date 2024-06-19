Бронирование работников ОПК от мобилизации — новый законопроект

Секретарь парламентского Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко. Фото: ВРУ

Секретарь комитета Роман Костенко, фракция "Голос", рассказал, что работников предприятий оборонно-промышленных комплексов мобилизуют сразу после обновления данных в ТЦК. В Раде работают над законопроектом об их бронировании.

Об этом сообщил секретарь комитета ВР по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко, пишет Украинская правда.

Читайте также:

Работников ОПК мобилизуют при обновлении данных в ТЦК

Костенко сообщил, что когда работники ОПК идут обновлять свои данные в ТЦК, их сразу мобилизуют. Тем не менее, они имеют законное право на бронирование.

"Проблема в том, что работники предприятий ОПК идут обновлять данные в ТЦК и их сразу мобилизуют. Но у них есть законное право на бронирование", — отметил Костенко.

По его словам, Комитет Верховной Рады по национальной безопасности работает над законопроектом о защите работников ОПК от мобилизации во время обновления военно-учетных данных в ТЦК и СП.

"Мы сейчас готовим законопроект, чтобы сделать невозможным мобилизацию таких людей во время обновления данных", — добавил Костенко.

Законопроект находится на стадии разработки в оборонном комитете парламента, поэтому пока неизвестно, когда документ будет зарегистрирован в парламенте.

Мы писали, что из-за опоздания в бронировании работника могут мобилизовать. Если военнообязанный получил повестку, но работодатель раньше времени не оформил бронирование, гражданин должен явиться в ТЦК.

Ранее мы сообщали, что в Украине работникам аграрного сектора будут предоставлять бронирование от мобилизации на один год.