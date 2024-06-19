Бронирование работников ОПК от мобилизации — новый законопроект

Костенко заявил, что в Раде работают над законопроектом о бронировании работников ОПК
Секретарь комитета Роман Костенко, фракция "Голос", рассказал, что работников предприятий оборонно-промышленных комплексов мобилизуют сразу после обновления данных в ТЦК. В Раде работают над законопроектом об их бронировании.
Об этом сообщил секретарь комитета ВР по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко, пишет Украинская правда.
Работников ОПК мобилизуют при обновлении данных в ТЦК
Костенко сообщил, что когда работники ОПК идут обновлять свои данные в ТЦК, их сразу мобилизуют. Тем не менее, они имеют законное право на бронирование.
"Проблема в том, что работники предприятий ОПК идут обновлять данные в ТЦК и их сразу мобилизуют. Но у них есть законное право на бронирование", — отметил Костенко.
По его словам, Комитет Верховной Рады по национальной безопасности работает над законопроектом о защите работников ОПК от мобилизации во время обновления военно-учетных данных в ТЦК и СП.
"Мы сейчас готовим законопроект, чтобы сделать невозможным мобилизацию таких людей во время обновления данных", — добавил Костенко.
Законопроект находится на стадии разработки в оборонном комитете парламента, поэтому пока неизвестно, когда документ будет зарегистрирован в парламенте.
Мы писали, что из-за опоздания в бронировании работника могут мобилизовать. Если военнообязанный получил повестку, но работодатель раньше времени не оформил бронирование, гражданин должен явиться в ТЦК.
Ранее мы сообщали, что в Украине работникам аграрного сектора будут предоставлять бронирование от мобилизации на один год.
Читайте Новини.LIVE!