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В уряді пояснили, хто зможе отримати бронь на рік

17 червня 2024 21:23
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор
Бронь на рік — хто з військовозобов'язаних зможе її отримати
Чоловіки призовного віку у ТЦК. Фото: АрміяInform
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор

Виконуючий обов’язки міністра аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький заявив, що працівникам аграрної галузі буде надано бронювання від мобілізації на один рік. За його словами, це забезпечить "безпечний" збір врожаю.

Про це, як повідомляє "Радіо Свобода", чиновник розповів на Black Sea Security Forum.

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Бронювання аграріїв

Висоцький зазначив, що для "безпечної" діяльності в агросекторі було прийнято кілька рішень стосовно мобілізації. Перше з них — це автоматичне продовження чинних відстрочок на три місяці без потреби подання документів. Друге — подальша відстрочка буде видаватися на 12 місяців. Третє — для певних спеціальностей, як-от трактористи, агрономи, ветеринари, є можливість бронювати ту кількість працівників, яка критично необхідна, водночас отримуючи погодження від військових.

В. о. міністра також сказав, що загальний ліміт захисту становить до 50%, але для певних спеціальностей можна подати запит на збільшення цього ліміту. Висоцький додав, що у деяких напрямках кадровий склад скоротився до 20%, що призвело до збільшення навантаження на інших робітників.

За його словами, найпотрібніші спеціалісти як у агросекторі, так і Збройних силах — це інженерні професії: трактористи, машиністи, інженери елеваторного обладнання.

Раніше Кабінет Міністрів України ухвалив рішення про бронь усіх працівників ОПК та сфери енергетики.

Водночас міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко розповів, що уряд ухвалив постанову про бронювання від мобілізації 90% працівників ДСНС та поліцейських. 

Україна
ТЦК та СП
військовозобов'язані
відстрочка
мобілізація
аграрії
Бронь від мобілізації

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