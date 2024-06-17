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В правительстве объяснили, кто сможет получить бронь на год

17 июня 2024 21:23
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Бригадир София
редактор
Бронь на год – кто из военнообязанных сможет ее получить
Мужчины призывного возраста в ТЦК. Фото: АрмияInform
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир София
Бригадир София
редактор

Исполняющий обязанности министра аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Высоцкий заявил, что работникам аграрной отрасли будет предоставлено бронирование от мобилизации на один год. По его словам, это обеспечит "безопасный" сбор урожая.

Об этом, как сообщает "Радио Свобода", чиновник рассказал на Black Sea Security Forum.

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Высоцкий отметил, что для "безопасной" деятельности в агросекторе было принято несколько решений по мобилизации. Первый из них — это автоматическое продление действующих отсрочек на три месяца без необходимости подачи документов. Второе — дальнейшая отсрочка будет выдаваться на 12 месяцев. Третье — для определенных специальностей, таких как трактористы, агрономы, ветеринары, есть возможность бронировать то количество работников, которое критически необходимо, в то же время получая согласование от военных.

И. о. министра также сказал, что общий лимит защиты составляет до 50%, но для определенных специальностей можно подать запрос на увеличение этого лимита. Высоцкий добавил, что по некоторым направлениям кадровый состав сократился до 20%, что привело к увеличению нагрузки на других рабочих.

По его словам, самые нужные специалисты как в агросекторе, так и в Вооруженных силах — инженерные профессии: трактористы, машинисты, инженеры элеваторного оборудования.

Ранее Кабинет Министров Украины принял решение о броне всех работников ОПК и сферах энергетики.

В то же время министр внутренних дел Украины Игорь Клименко рассказал, что правительство приняло постановление о бронировании от мобилизации 90% работников ГСЧС и полицейских.

Украина
ТЦК и СП
военнообязанные
отсрочка
мобилизация
аграрии
Бронь от мобилизации

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