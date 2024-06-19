Чи мобілізують працівника, якщо підприємство запізнилося з бронюванням — відповідь юриста

Українські військовозобов'язані уточнюють військово-облікові дані. Фото: ЖОТЦК та СП/Facebook

Через запізнення у бронюванні працівника можуть мобілізувати. Якщо військовозобов'язаний отримав повістку, але роботодавець завчасно не оформив бронювання — громадянин має з'явитися в ТЦК.

Таке роз'яснення надав адвокат з Дніпра Роман Ухов в інтерв'ю "Суспільному" у середу, 19 червня.

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Чим загрожує запізнення у бронюванні

Якщо підприємство не встигло забронювати працівника, він може бути мобілізований. Адвокат з Дніпра пояснив тонкощі нового закону України про мобілізацію, який набув чинності 18 травня.

"Якщо підприємство не встигло забронювати працівника, якщо є повістка, тобто є вимоги закону, – він повинен з'являтись до ТЦК. І він може бути мобілізований. І це буде законно. Не передбачено такої підстави звільнення особи — "заброньована з запізненням", — йдеться в повідомленні.

За словами юриста, підприємство має завчасно займатися цим питанням. У разі, якщо громадянин не має броні і його мобілізували — це буде визнано законним, навіть якщо надалі підприємство щось захоче зробити та якимось чином подати на бронювання. Тобто у ТЦК на момент мобілізації не мали інформації про те, що особа є заброньованою.

Чи можна забронювати вже мобілізованого громадянина

"Якщо особа вже була мобілізована та якщо на час вже після мобілізації було отримано документи щодо бронювання, – така особа звільненню з військової служби не підлягає", — зазначив адвокат.

Якщо в процедурі мобілізації немає порушень, то незаброньованого завчасно працівника мобілізують на законних підставах, адже приводу для звільнення в такому випадку немає.

Нагадаємо, раніше народний депутат Ігор Фріс розповідав, що в Україні під час мобілізації оборонні підприємства потребують економічного бронювання.

Раніше ми повідомляли, що в Україні працівникам аграрного сектору надаватимуть бронювання від мобілізації на один рік.

Також міністр МВС України Ігор Клименко розповідав, що уряд затвердив постанову про бронювання від мобілізації 90% працівників ДСНС та поліцейських.