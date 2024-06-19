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Могут ли мобилизовать работника из-за опоздания в бронировании — объяснение адвоката

19 июня 2024 15:58
86d044dc-fab2-4619-3d8d-adc031ddf800 - Галина Шподарева
Мобилизуют ли работника, если предприятие опоздало с бронированием — ответ юриста
Украинские военнообязанные уточняют военно-учетные данные. Фото: ЖОТЦК и СП/Facebook
86d044dc-fab2-4619-3d8d-adc031ddf800 - Галина Шподарева

Из-за опоздания в бронировании работника могут мобилизовать. Если военнообязанный получил повестку, но работодатель заранее не оформил бронирование — гражданин должен явиться в ТЦК.

Такое разъяснение предоставил адвокат из Днепра Роман Ухов в интервью "Суспільному" в среду, 19 июня.

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Чем грозит опоздание в бронировании

Если предприятие не успело забронировать работника, он может быть мобилизован. Адвокат из Днепра объяснил тонкости нового закона Украины о мобилизации, который вступил в силу 18 мая. 

"Если предприятие не успело забронировать работника, если есть повестка, то есть требования закона, — он должен являться в ТЦК. И он может быть мобилизован. И это будет законно. Не предусмотрено такого основания увольнения лица — "забронирована с опозданием", — говорится в сообщении.

По словам юриста, предприятие должно заблаговременно заниматься этим вопросом. В случае, если гражданин не имеет брони и его мобилизовали - это будет признано законным, даже если в дальнейшем предприятие что-то захочет сделать и каким-то образом подать на бронирование. То есть в ТЦК на момент мобилизации не имели информации о том, что лицо является забронированным.

Можно ли забронировать уже мобилизованного гражданина

"Если лицо уже было мобилизовано и если на время уже после мобилизации были получены документы по бронированию, — такое лицо увольнению с военной службы не подлежит", — отметил адвокат.

Если в процедуре мобилизации нет нарушений, то незабронированного заблаговременно работника мобилизуют на законных основаниях, ведь повода для увольнения в таком случае нет. 

Напомним, ранее народный депутат Игорь Фрис рассказывал, что в Украине во время мобилизации оборонные предприятия нуждаются в экономическом бронировании.

Ранее мы сообщали, что в Украине работникам аграрного сектора будут предоставлять бронирование от мобилизации на один год.

Также министр МВД Украины Игорь Клименко рассказывал, что правительство утвердило постановление о бронировании от мобилизации 90% работников ГСЧС и полицейских.

ТЦК и СП
военнообязанные
мобилизация
армия
бронирование
закон

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