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Костенко заявив, що у Раді працюють над законопроєктом щодо бронювання працівників ОПК

19 червня 2024 18:28
ed9c9190-76c8-4417-dfde-3e3f3b12e700 - Валерія Барановська
Бронювання працівників ОПК від мобілізації — новий законопроєкт
Секретар парламентського Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Роман Костенко. Фото: ВРУ
ed9c9190-76c8-4417-dfde-3e3f3b12e700 - Валерія Барановська

Секретар комітету Роман Костенко, фракція "Голос", розповів про те, що працівників підприємств оборонно-промислових комплексів мобілізують одразу після оновлення даних у ТЦК. У Раді працюють над законопроєктом щодо їх бронювання.

Про це повідомив секретар комітету ВР з питань нацбезпеки, оборони і розвідки Роман Костенко, пише Українська правда.

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Працівників ОПК мобілізують під час оновлення даних у ТЦК

Костенко повідомив, що, коли працівники ОПК йдуть оновлювати свої дані до ТЦК, їх одразу мобілізують. Проте вони мають законне право на бронювання.

"Проблема в тому, що працівники підприємств ОПК йдуть оновлювати дані в ТЦК і їх одразу мобілізують. Але вони мають законне право на бронювання", — зазначив Костенко.

За його словами, Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки працює над законопроєктом про захист працівників ОПК від мобілізації під час оновлення військово-облікових даних у ТЦК та СП.

"Ми зараз готуємо законопроєкт, щоб унеможливити мобілізацію таких людей під час оновлення даних", — додав Костенко.

Наразі законопроєкт знаходиться на стадії розробки в оборонному комітеті парламенту, тому поки невідомо, коли документ буде зареєстровано у парламенті.

Ми писали, що через запізнення у бронюванні працівника можуть мобілізувати. Якщо військовозобов'язаний отримав повістку, але роботодавець завчасно не оформив бронювання, громадянин має з'явитися в ТЦК. 

Раніше ми повідомляли, що в Україні працівникам аграрного сектору надаватимуть бронювання від мобілізації на один рік.

Роман Костенко
закон
Україна
мобілізація
законопроєкт
працівники
бронювання
підприємства
ТЦК та СП

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