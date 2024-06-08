Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Армия arrow Контракт с ВСУ на один год во время войны — в Минобороны рассказали детали arrow

Контракт с ВСУ на один год во время войны — в Минобороны рассказали детали

8 июня 2024 02:03
ed0100b6-5820-414e-54a7-f69a28617c00 - Роман Кошмал
Роман Кошмал
редактор
Как заключить контракт с ВСУ на один год
Украинские военные. Фото: Wikipedia
ed0100b6-5820-414e-54a7-f69a28617c00 - Роман Кошмал
Роман Кошмал
редактор

Две категории военнообязанных украинцев могут подписать контракт с ВСУ на один год даже во время войны. По истечении срока контракта военнослужащие могут уволиться.

Об этом сообщили в Министерстве обороны Украины в пятницу, 7 июня.

Читайте также:

Кто может подписать годичный контракт с ВСУ

Речь идет о лицах в возрасте от 18 до 25 лет, кроме лиц офицерского состава, принимаемых на военную службу по контракту. А также для граждан Украины с медицинским или психологическим образованием.

"В соответствии с Законом Украины "О воинской обязанности и военной службе", во время действия военного положения срок военной службы устанавливается в 1 год", — говорится в сообщении.

Испытательный срок

Украинцы, решившие подписать контракт, должны пройти испытательный срок. Он составляет от одного до шести месяцев.

"Если во время испытательного срока устанавливается несоответствие требованиям, контракт может быть расторгнут досрочно. В таком случае военнослужащие могут быть направлены для прохождения службы по призыву во время мобилизации или уволены с военной службы по определенным основаниям", — рассказывают в Минобороны.

Увольнение со службы

Контракт таких военнослужащих может быть продлен только до завершения выполнения задач в интересах обороны Украины.

"По истечении срока контракта военнослужащие могут уволиться без существенных бюрократических преград", — уверяют в оборонном ведомстве.

После увольнения нужно посетить ТЦК

В течение пяти дней после увольнения с военной службы человек должен прибыть в ТЦК и стать на военный учет.

"В случае пригодности к службе они могут быть отнесены к военному оперативному резерву", — подытожили в Минобороны.

Служба за контрактом
Пост Министерства обороны Украины в Facebook

Ранее в Минобороны объяснили, что базовая общевойсковая подготовка мобилизованных в Украине длится 30 дней. В то же время депутат Сергей Евтушок призвал тех, кто отважился мобилизоваться, обращаться непосредственно в рекрутинговые центры. По его словам, очень важна качественная подготовка и выбор военной профессии перед отправкой на фронт

Напомним, командир одного из подразделений Вооруженных сил Украины, воюющий в Донецкой области, заявил, что в отличие от российских оккупантов, в украинскую армию набирают не пушечное мясо, а высокопрофессиональных людей . Речь идет о навыках ориентировки на местности, стрельбе из нескольких видов оружия и не только.

контракт
война в Украине
ТЦК и СП
Минобороны
армия
ВСУ
военные
війна

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

07:52 Тарифы с 1 июня — какие будут цены на электричество, газ и воду

28 мая 2024

04:57 В ТЦК объяснили, кого сразу после прихода в военкомат направят на ВВК

3 июня 2024

20:05 Развернулись на 180 градусов — Кулеба о том, как ряд стран переосмыслили свою позицию по Украине

29 мая 2024

14:49 ТЦК будет искать уклонистов по новым методам — что изменится

30 мая 2024

14:07 Зарплаты в ВСУ — сколько получат военные с 1 июня

28 мая 2024

09:01 Зинченко нашел новый клуб — Арсенал готов продать украинца

11:44 Нафтогаз предупредил клиентов о важном изменении в расчете — детали

30 мая 2024

22:50 Гибель Ирины Цыбух — реакция Джамалы, Поляковой, Alyona Alyona и других знаменитостей

31 мая 2024

16:31Правительство подняло тариф на электричество — как вырастут цены с 1 июня

6 июня 2024

03:27 Заключенные в Третьей отдельной штурмовой бригаде — подробности мобилизации от Жорина