Как заключить контракт с ВСУ на один год

Украинские военные. Фото: Wikipedia

Две категории военнообязанных украинцев могут подписать контракт с ВСУ на один год даже во время войны. По истечении срока контракта военнослужащие могут уволиться.

Об этом сообщили в Министерстве обороны Украины в пятницу, 7 июня.

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Речь идет о лицах в возрасте от 18 до 25 лет, кроме лиц офицерского состава, принимаемых на военную службу по контракту. А также для граждан Украины с медицинским или психологическим образованием.

"В соответствии с Законом Украины "О воинской обязанности и военной службе", во время действия военного положения срок военной службы устанавливается в 1 год", — говорится в сообщении.

Испытательный срок

Украинцы, решившие подписать контракт, должны пройти испытательный срок. Он составляет от одного до шести месяцев.

"Если во время испытательного срока устанавливается несоответствие требованиям, контракт может быть расторгнут досрочно. В таком случае военнослужащие могут быть направлены для прохождения службы по призыву во время мобилизации или уволены с военной службы по определенным основаниям", — рассказывают в Минобороны.

Увольнение со службы

Контракт таких военнослужащих может быть продлен только до завершения выполнения задач в интересах обороны Украины.

"По истечении срока контракта военнослужащие могут уволиться без существенных бюрократических преград", — уверяют в оборонном ведомстве.

После увольнения нужно посетить ТЦК

В течение пяти дней после увольнения с военной службы человек должен прибыть в ТЦК и стать на военный учет.

"В случае пригодности к службе они могут быть отнесены к военному оперативному резерву", — подытожили в Минобороны.

Пост Министерства обороны Украины в Facebook

Ранее в Минобороны объяснили, что базовая общевойсковая подготовка мобилизованных в Украине длится 30 дней. В то же время депутат Сергей Евтушок призвал тех, кто отважился мобилизоваться, обращаться непосредственно в рекрутинговые центры. По его словам, очень важна качественная подготовка и выбор военной профессии перед отправкой на фронт

Напомним, командир одного из подразделений Вооруженных сил Украины, воюющий в Донецкой области, заявил, что в отличие от российских оккупантов, в украинскую армию набирают не пушечное мясо, а высокопрофессиональных людей . Речь идет о навыках ориентировки на местности, стрельбе из нескольких видов оружия и не только.