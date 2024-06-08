Як заключити контракт із ЗСУ на один рік

Українські військові. Фото: Wikipedia

Дві категорії військовозобов’язаних українців можуть підписати контракт із ЗСУ на один рік, навіть під час війни. Після закінчення строку контракту військовослужбовці можуть звільнитися.

Про це повідомили у Міністерстві оборони України у п'ятницю, 7 червня.

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Мова йде про осіб віком від 18 до 25 років, крім осіб офіцерського складу, які приймаються на військову службу за контрактом. А також для громадян України з медичною або психологічною освітою.

"Відповідно до Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу", під час дії воєнного стану строк військової служби встановлюється в 1 рік", — йдеться у повідомленні.

Випробувальний термін

Українці, які вирішили підписати контракт, мають пройти випробувальний термін. Він становить від одного до шести місяців.

"Якщо під час випробувального терміну встановлюється невідповідність вимогам, контракт може бути розірвано достроково. У такому випадку військовослужбовці можуть бути направлені для проходження служби за призовом під час мобілізації або звільнені з військової служби за певними підставами", — розповідають в Міноборони.

Звільнення зі служби

Контракт таких військовослужбовців може бути продовжений тільки до дня завершення виконання завдань в інтересах оборони України.

"Після закінчення строку контракту військовослужбовці можуть звільнитися без суттєвих бюрократичних перепон", — запевняють в оборонному відомстві.

Після звільнення треба відвідати ТЦК

Протягом п'яти днів після звільнення з військової служби особа має прибути до ТЦК і стати на військовий облік.

"У разі придатності до служби вони можуть бути зараховані до військового оперативного резерву", — підсумували в Міноборони.

Пост Міністерства оборони України у Facebook

Раніше в Міноборони пояснили, що базова загальновійськова підготовка мобілізованих в Україні триває 30 днів. Водночас депутат Сергій Євтушок закликав тих, хто наважився мобілізуватись, звертатися безпосередньо до рекрутингових центрів. За його словами, дуже важлива якісна підготовка та вибір військової професії перед відправкою на фронт

Нагадаємо, командир одного з підрозділів Збройних сил України, який воює в Донецькій області, заявив, що на відміну від російських окупантів, в українську армію набирають не гарматне м'ясо, а високопрофесійних людей. Йдеться про навички орієнтування на місцевості, стрільби з кількох видів зброї і не тільки.