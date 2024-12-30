Запад помогает России производить оружие

Роман Абрамович. Фото: Википедия

Агентство Reuters провело масштабное расследование, выявив связь между крупными российскими химическими компаниями и военной промышленностью России. Эти компании, частично принадлежащие олигархам, находящимся под западными санкциями, поставляли ключевые химические ингредиенты на заводы, производящие взрывчатые вещества, используемые в военных действиях на Украине.

Об этом сообщает Reuters в понедельник, 30 декабря.

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Основные выводы расследования

Пять российских химических компаний, контролируемых миллиардерами, среди которых Роман Абрамович, Дмитрий Мазепин, Андрей Мельниченко и Вагит Алекперов, с начала войны на Украине (февраль 2022 года) поставили более 75% ключевых химикатов на российские заводы по производству взрывчатых веществ.

Заводы, такие как Свердловский в Дзержинске и другие предприятия под управлением госкорпорации "Ростех", использовали химикаты для производства взрывчатых веществ, включая октоген и гексоген. Эти материалы используются для артиллерийских снарядов, ракет и другого вооружения.

Несмотря на санкции, компании, принадлежащие олигархам, сохранили экспорт и производство, избегая ограничений на удобрения и химические товары, считавшиеся "гражданскими".

По данным агентства, миллиардеры и их компании поставили десятки тысяч тонн уксусной и азотной кислоты, аммиачной селитры и других химикатов, которые используются в военной промышленности.

Ключевые компании и их заявления

Evraz (акции принадлежат Роману Абрамовичу) и Лукойл (Вагит Алекперов) заявляют, что их продукция используется только в гражданских целях.

"Еврохим" (Андрей Мельниченко) отрицает контроль со стороны своего основателя и заявляет, что 97% продукции компании составляют удобрения.

"Уралхим" (Дмитрий Мазепин) и другие компании либо уклоняются от комментариев, либо отвергают выводы расследования.

Анализ Reuters подчеркивает, что западные санкции не смогли полностью ограничить российское военное производство. Это связано с тем, что химические компании продолжают работу как "гражданские предприятия", зарабатывая на экспорте удобрений и поставляя сырье для оружия.

Эксперты подчеркивают необходимость пересмотра санкционной политики, чтобы исключить поставки, поддерживающие военную машину России.

Ранее украинская разведка сообщила об обнаружении западных компонентов в сбитом российском беспилотнике. Как отмечает Главное управление разведки Министерства обороны Украины (ГУР), в дроне обнаружили электронику, изготовленную компаниями из США, Германии и Швейцарии.

Также председатель благотворительного фонда Тарас Чмут заявлял, что "Орешник" не может быть весомым аргументом в переговорах с Украиной. По его мнению, несмотря на его мощность, само по себе наличие этого оружия не имеет решающего значения, как это могло бы быть в случае ядерного арсенала.

Ранее, на своей ежегодной пресс-конференции Путин предложил нанести "экспериментальный" удар "Орешником" по Киеву.