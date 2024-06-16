Мобилизация заключенных в ВСУ — военный рассказал для чего они в армии

Заключенные в украинской колонии. Фото: РБК-Украина

Украинских заключенных привлекают в армию, в частности, потому, что ощущается нехватка кадров. Гражданские люди сейчас не очень хотят воевать.

Об этом сообщил командир 2-го штурмового батальона 3-й ОШБр Дмитрий Кухарчук "Слип" в интервью "Армия TV" .

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Поскольку украинская армия испытывает дефицит кадров, в армию привлекают заключенных.

"У нас сегодня проблема с кадрами. Гражданские люди, как мы видим, не сильно хотят идти воевать. Есть много мировых примеров, тот же Азербайджан, там где заключенные, выходившие из тюрем на войну, очень хорошо себя показывали" , — сказал Кухарчук.

Он подчеркнул, что есть не так много людей, способных на поступок, а на войне это очень важная черта.

"Я искренне уверен, что эти люди себя еще очень хорошо проявят и многие даже дорастут до командной должности", — подчеркнул комбат.

Он добавил, что есть категория осужденных, которых не примут в войско. Это те люди, которые совершили тяжкие преступления.

"Мясные штурмы"

По словам Кухарчука, формирование отдельных подразделений из бывших заключенных для участия в "мясных штурмах" является характерной практикой для российской армии, но никоим образом не подходит для ВСУ. Бывших заключенных будут распределять в обычные военные подразделения по одному или по два на каждое отделение.

"В одни подразделения нельзя объединять, потому что это будет штрафбат и это очень плохая история. Последствия — это отразит желание идти дальше мобилизовываться другим заключенным. Ведь если это разовая история, это будет аналог российского "Шторм Z", — сказал он.

Военный добавил, что до прихода "Вагнеровцев" в российских тюрьмах сидело около 700 тысяч человек, в украинских – 30 тысяч. Поэтому реализовать историю о "мясных штурмах" для Украины нереально.

Напомним, в Украине в мае разрешили заключенным вступать в ряды ВСУ . В то же время, некоторые из них уже успели совершить повторно нетяжкие преступления.

Также мы сообщали, что бывшие заключённые из Одессы уже находятся в тренировочных центрах Вооруженных сил Украины . Инструктор одного из учебных центров описывает их как обычных мужчин, ведущих себя спокойно и дисциплинированно.