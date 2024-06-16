Мобілізація ув'язнених до ЗСУ — військовий розповів для чого вони у війську

Ув'язнені в українській колонії. Фото: РБК-Україна

Українських в'язнів залучають до війська, зокрема, через те, що відчувається брак кадрів. Цивільні люди зараз не дуже хочуть воювати.

Про це повідомив командир 2-го штурмового батальйону 3-ї ОШБр Дмитро Кухарчук "Сліп" в інтерв'ю "Армія TV".

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Навіщо залучають в'язнів до війська

Оскільки українська армія відчуває дефіцит кадрів, то до війська залучають ув'язнених.

"У нас сьогодні проблема з кадрами. Цивільні люди, як ми бачимо, не сильно хочуть йти воювати. Є багато світових прикладів, той же Азербайджан, там де ув'язнені, які виходили з в'язниць на війну, дуже добре себе показували", — сказав Кухарчук.

Він наголосив, що є не так багато людей, які здатні на вчинок, а на війні це дуже важлива риса.

"Я щиро впевнений, що ці люди себе ще дуже добре проявлять і багато хто з них навіть доросте до командної посади", — підкреслив комбат.

Він додав, що є категорія засуджених, яких не візьмуть на війну. Це ті люди, які вчинили тяжкі злочини.

"М'ясні штурми"

За словами Кухарчука, формування окремих підрозділів із колишніх в'язнів для участі у "м'ясних штурмах" є характерною практикою для російського війська, але жодним чином не підходить для ЗСУ. Колишніх в'язнів розподілятимуть до звичайних військових підрозділів по одному чи по двоє на кожне відділення.

"В одні підрозділи не можна об’єднувати, бо це буде штрафбат і це дуже погана історія. Наслідки — це відіб’є бажання далі йти мобілізовуватись іншим ув’язненим. Бо якщо це разова історія, це буде аналог російського "Шторм Z", — сказав він.

Військовий додав, що до приходу "Вагнерівців" у російських тюрмах сиділо близько 700 тисяч людей, в українських — 30 тисяч. Тому реалізувати історію про "м’ясні штурми" для України нереально.

Нагадаємо, в Україні у травні дозволили ув`язненим особам вступати до лав ЗСУ. Водночас деякі з них вже встигли вчинити повторно нетяжкі злочини.

Також ми повідомляли, що колишні ув’язнені з Одеси вже перебувають у тренувальних центрах Збройних сил України. Інструктор одного з навчальних центрів описує їх як звичайних чоловіків, які ведуть себе спокійно та дисципліновано.