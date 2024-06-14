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Інструктор навчального центру охарактеризував поведінку мобілізованих колишніх в'язнів

14 червня 2024 20:40
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор
Десятки колишніх одеських ув'язнених вже проходять військові навчання
Навчання для новобранців. Ілюстративне фото: armyinform.com.ua
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор

Колишні ув’язнені з Одеси вже перебувають у тренувальних центрах Збройних сил України. Інструктор одного з навчальних центрів охарактеризував поведінку мобілізованих.

Про це повідомило видання "Думська" у п'ятницю, 14 червня.

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Вже 37 колишніх в’язнів з колонії №14 проходять навчання і можуть бути прийняті на службу в морську піхоту. Наразі 50 осіб очікують на відправку до навчального центру, їхні документи вже підготовлені.

Також розглядаються заяви від ще 150 чоловіків. Перш за все, необхідний дозвіл від адміністрації колонії. Якщо засудження дозволяють службу в армії, кандидатів направлять на медичну комісію. У разі позитивного рішення медкомісії справа перейде до суду для умовно-дострокового звільнення, після чого вони зможуть продовжити навчання.

Інструктор одного з навчальних центрів підтвердив, що десятки колишніх в’язнів уже прибули для проходження базової військової підготовки. Він описує їх як звичайних чоловіків, які ведуть себе спокійно та дисципліновано і висловлюють задоволення якістю харчування, порівнюючи його з рестораном. За його словами, вони не відрізняються від інших новобранців.

Раніше ми розповідали, що в Україні у травні дозволили ув`язненим особам вступати до лав ЗСУ. Водночас деякі з них вже встигли вчинити повторно нетяжкі злочини.

Нагадуємо, що рішення про мобілізацію в'язнів прокоментував військовий Третьої штурмової бригади з позивним "Істок".

Україна
в'язниця
Одеса
мобілізація
ув'язнені
військові навчання
ЗСУ

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