Десятки бывших одесских заключенных уже проходят военные учения

Обучение для новобранцев. Иллюстративное фото: armyinform.com.ua

Бывшие заключенные из Одессы уже находятся в тренировочных центрах Вооруженных сил Украины. Инструктор одного из учебных центров охарактеризовал поведение мобилизованных.

Об этом сообщило издание "Думская" в пятницу, 14 июня.

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Уже 37 бывших узников из колонии №14 проходят обучение и могут быть приняты на службу в морскую пехоту. Сейчас 50 человек ожидают отправки в учебный центр, их документы уже подготовлены.

Также рассматриваются заявления еще от 150 мужчин. Прежде всего, необходимо разрешение от администрации колонии. Если осуждения разрешают службу в армии, кандидатов направят на медицинскую комиссию. В случае положительного решения медкомиссии дело перейдет в суд для условно-досрочного увольнения, после чего они смогут продолжить обучение.

Инструктор одного из учебных центров подтвердил, что десятки бывших заключенных уже прибыли для прохождения базовой военной подготовки. Он описывает их как обычных мужчин, которые ведут себя спокойно и дисциплинированно и выражают удовлетворение качеством питания, сравнивая его с рестораном. По его словам, они не отличаются от других новобранцев.

Ранее мы рассказывали, что в Украине в мае разрешили заключенным вступать в ряды ВСУ. В то же время некоторые из них уже успели совершить повторно нетяжкие преступления.

Напоминаем, что решение о мобилизации узников прокомментировал военный Третьей штурмовой бригады с позывным "Исток".