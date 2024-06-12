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Малюська заявив, що деякі з мобілізованих в`язнів повторно вчинили злочини

12 червня 2024 13:25
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Мобілізація засуджених — деякі в`язні вже вчинили злочини
Міністр юстиції України Денис Малюська. Фото: РБК-Україна
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

В Україні у травні дозволили ув`язненим особам вступати до лав ЗСУ. Водночас деякі з них вже встигли вчинити повторно нетяжкі злочини.

Про це заявив Міністр юстиції України Денис Малюська в інтервʼю Еммі Антонюк.

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За словами міністра, деякі ув’язнені, які вступили до лав ЗСУ, вже вчинили нетяжкі злочини, зокрема, крадіжки. Він вважає, що в суспільстві здійме більше галасу злочин, який вчинив колишній в’язень, аніж звичайний військовослужбовець.

"У нас зараз військовослужбовці, які повертаються на ротацію, або їм надається відпустка, вони теж вчиняють злочини. До медіа це не доходить", — сказав Малюська.

На його думку, це теж важлива проблема, яку не потрібно пропускати. Так, на початку війни з місць ув’язнень вийшли 380 громадян, частина з яких стала героями, а частина — загинула під час бойових дій.

"Частина з них не дійшли до ЗСУ, хоча заяву написали, що вони хочуть туди потрапити. І ми продумали новий механізм закону, щоб цього не відбувалося. А деякі одиниці з них вчинили повторні злочини, нетяжкі", — зауважив політик.

Раніше рішення про мобілізацію в'язнів прокоментував військовий Третьої штурмової бригади з позивним "Істок".

Також ми писали, що з 8 травня в Україні офіційно дозволили проходити військову службу в лавах ЗСУ деяким категоріям засуджених громадян. Станом на сьогодні до Сил оборони долучилось вже понад 600 таких бійців.

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мобілізація
війна в Україні
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Денис Малюська
злочин

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