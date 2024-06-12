Мобилизация осужденных — некоторые заключенные уже совершили преступления

Министр юстиции Украины Денис Малюська. Фото: РБК-Украина

В Украине в мае разрешили заключенным вступать в ряды ВСУ. В то же время, некоторые из них уже успели совершить повторно нетяжкие преступления.

Об этом заявил Министр юстиции Украины Денис Малюська в интервью Эмме Антонюк.

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По словам министра, некоторые заключенные, которые вступили в ряды ВСУ, уже совершили нетяжкие преступления, в частности кражи. Он считает, что в обществе больше шума поднимет преступление, которое совершил бывший заключенный, чем обычный военнослужащий.

"У нас сейчас военнослужащие, которые возвращаются на ротацию, или им предоставляется отпуск, они тоже совершают преступления. До медиа это не доходит", — сказал Малюська.

По его мнению, это тоже немаловажная проблема, которую не нужно пропускать. Так, в начале войны из мест заключения вышли 380 граждан, часть из которых стала героями, а часть погибла во время боевых действий.

"Часть из них не дошли до ВСУ, хотя заявление написали, что они хотят туда попасть. И мы продумали новый механизм закона, чтобы этого не происходило. А некоторые из них совершили повторные преступления, нетяжкие", — отметил политик.

Ранее решение о мобилизации узников прокомментировал военный Третьей штурмовой бригады с позывным "Исток".

Также мы писали, что с 8 мая в Украине официально разрешили проходить военную службу в рядах ВСУ некоторым категориям осужденных граждан. По состоянию на сегодняшний день к Силам обороны присоединилось уже более 600 таких бойцов.