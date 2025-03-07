Комбат Филимонов заявил об улучшении ситуации с пехотой

Сергей Филимонов. Фото: Вечірній Київ

Многие из тех, кто ушел в СЗЧ, решили вернуться на службу в батальон "Волки Да Винчи". За счет этого в подразделении улучшилась ситуация с количеством пехоты.

Об этом Новини.LIVE рассказал командир батальона "Волки Да Винчи" Сергей Филимонов в пятницу, 7 марта.

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Ситуация с количеством пехоты улучшилась

"Очень много людей, которые самовольно оставили часть в прошлом решили вернуться именно в наш батальон. Поэтому есть определенное улучшение в количестве пехоты", — рассказал Сергей Филимонов.

Он также добавил, что батальон планирует расширяться. Планируют развивать такие направления, как роботизированные системы, например, дроны.

Напомним, также Сергей Филимонов рассказал, что его подчиненные на Покровском направлении могут за день убить около 100 россиян. Он также рассказал, чувствуется ли на фронте приближение прекращения огня.

Сегодня, 7 марта, добровольцы батальона "Волки Да Винчи" приняли присягу. Это произошло на Аскольдовой могиле в Киеве.