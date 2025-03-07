Комбат Філімонов заявив про покращення ситуації з піхотою

Сергій Філімонов. Фото: Вечірній Київ

Багато з тих, хто пішов у СЗЧ, вирішили повернутись на службу в батальйон "Вовки Да Вінчі". За рахунок цього в підрозділі покращилась ситуація з кількістю піхоти.

Про це Новини.LIVE розповів командир батальйону "Вовки Да Вінчі" Сергій Філімонов у п'ятницю, 7 березня.

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Ситуація з кількістю піхоти покращилась

"Дуже багато людей, які самовільно залишили частину в минулому, вирішили повернутись саме в наш батальйон. Тому є певне покращення у кількості піхоти", — розповів Сергій Філімонов.

Він також додав, що батальйон планує розширюватись. Планують розвивати такі напрями, як роботизовані системи, наприклад, дрони.

Нагадаємо, також Сергій Філімонов розповів, що його підлеглі на Покровському напрямку можуть за день вбити близько 100 росіян. Він також розповів, чи відчувається на фронті наближення припинення вогню.

Сьогодні, 7 березня, добровольці батальйону "Вовки Да Вінчі" склали присягу. Це відбулось на Аскольдовій могилі у Києві.