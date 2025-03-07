Комбат Філімонов відповів, чи відчутно на фронті наближення кінця

Сергій Філімонов. Фото: ТСН

Українські оборонці на Покровському напрямку можуть за день вбити близько 100 росіян. Попри новини, ситуація на фронті не нагадує передумови для припинення вогню.

Про це Новини.LIVE розповів командир батальйону "Вовки Да Вінчі" Сергій Філімонов у п'ятницю, 7 березня.

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За словами військового, на Покровському напрямку, де наразі воює його батальйон, росіяни продовжують наступати. Командир батальйону "Вовки Да Вінчі" наголосив, що українські оборонці помстяться за кожного побратима.

"В найнеуспішніший наш день ми вбиваємо мінімум десять росіян. В хороші дні, коли робота йде, коли їх багато бігає, то можемо вбити і 100", — сказав Філімонов.

Він також додав, що характеру дій противника не вказує на те, що незабаром буде припинення вогню. Попри це українські захисники готові відбивати наступ росіян.

Нагадаємо, сьогодні, 7 березня, у Києві вшанували пам'ять полеглого Героя України Дмитра "Да Вінчі" Коцюбайла. Шану захиснику віддали на Аскольдовій могилі.

Наречена Дмитра Коцюбайла Аліна Михайлова розповіла про те, як би чоловік реагував на нинішні події. Вона зазначила, що Да Вінчі був би розчарований.