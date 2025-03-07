Комбат Филимонов ответил, ощутимо ли на фронте приближение конца

Сергей Филимонов. Фото: ТСН

Украинские защитники на Покровском направлении могут за день убить около 100 россиян. Несмотря на новости, ситуация на фронте не напоминает предпосылки для прекращения огня.

Об этом Новини.LIVE рассказал командир батальона "Волки Да Винчи" Сергей Филимонов в пятницу, 7 марта.

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По словам военного, на Покровском направлении, где сейчас воюет его батальон, россияне продолжают наступать. Командир батальона "Волки Да Винчи" отметил, что украинские защитники отомстят за каждого собрата.

"В самый неуспешный наш день мы убиваем минимум десять россиян. В хорошие дни, когда работа идет, когда их много бегает, то можем убить и 100", — сказал Филимонов.

Он также добавил, что характер действий противника не указывает на то, что вскоре будет прекращение огня. Несмотря на это украинские защитники готовы отражать наступление россиян.

Напомним, сегодня, 7 марта, в Киеве почтили память павшего Героя Украины Дмитрия "Да Винчи" Коцюбайло. Дань уважения защитнику отдали на Аскольдовой могиле.

Невеста Дмитрия Коцюбайло Алина Михайлова рассказала о том, как бы муж реагировал на нынешние события. Она отметила, что Да Винчи был бы разочарован.