Дмитро Коцюбайло — як військовий відреагував би на теперішні події

Наречена Дмитра Коцюбайла Аліна Михайлова. Фото: Instagram

Наречена загиблого військового Дмитра "Да Вінчі" Коцюбайла Аліна Михайлова розповіла, що іноді навіть думає, добре, що він не бачить теперішніх подій. За її словами, Герой України отримав би тотальне розчарування.

Про це Аліна Михайлівна розповіла в коментарі Новини.LIVE.

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Аліна Михайлова вважає, що її коханий отримав би тотальне розчарування від подій, які зараз відбуваються. І це було б не лише від якихось заяв США, а й від загальної ситуації у війську.

"Іноді думаю, добре, що він зараз цього не бачить", — сказала вона.

Дівчина додала, що Дмитро Коцюбайло завжди говорив, що ця війна має закінчуватися не переговорами, а тільки знищенням РФ, тож він продовжував би цю боротьбу до кінця.

Крім того, наречена загиблого Героя України розповіла, що найчастіше згадує про коханого.

Перш за все, це гори, відпустки та "моменти мініцивільного життя".

Нагадаємо, 7 березня, у другі роковини загибелі Дмитра Коцюбайла, у Києві вшанували його пам'ять. Захід відбувся на Аскольдовій могилі.

Як відомо, "Да Вінчі" долучився до захисту України у 2014 році та став першим добровольцем, якому за життя надали звання Героя України.