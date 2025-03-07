Дмитрий Коцюбайло — как военный отреагировал бы на нынешние события

Невеста Дмитрия Коцюбайло Алина Михайлова. Фото: Instagram

Невеста погибшего военного Дмитрия "Да Винчи" Коцюбайло Алина Михайлова рассказала, что иногда даже думает, хорошо, что он не видит нынешних событий. По ее словам, Герой Украины получил бы тотальное разочарование.

Об этом Алина Михайловна рассказала в комментарии Новини.LIVE.

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Алина Михайлова считает, что ее любимый получил бы тотальное разочарование от событий, которые сейчас происходят. И это было бы не только от каких-то заявлений США, но и от общей ситуации в армии.

"Иногда думаю, хорошо, что он сейчас этого не видит", — сказала она.

Девушка добавила, что Дмитрий Коцюбайло всегда говорил, что эта война должна заканчиваться не переговорами, а только уничтожением РФ, поэтому он продолжал бы эту борьбу до конца.

Кроме того, невеста погибшего Героя Украины рассказала, что чаще всего вспоминает о любимом.

Прежде всего, это горы, отпуска и "моменты мини-гражданской жизни".

Напомним, 7 марта, во вторую годовщину гибели Дмитрия Коцюбайло, в Киеве почтили его память. Мероприятие состоялось на Аскольдовой могиле.

Как известно, "Да Винчи" присоединился к защите Украины в 2014 году и стал первым добровольцем, которому при жизни присвоили звание Героя Украины.