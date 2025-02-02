Война на территории РФ — бывший советник рассказал о планах Залужного

Валерий Залужный. Фото: Reuters

Бывший Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный еще в 2022 году предлагал, чтобы украинская армия перебросила наступление на территорию России. В частности, начала операцию в Белгородской области.

Об этом заявил советник и консультант бывшего главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного генерал-майор Виктор Назаров в интервью BBC в воскресенье, 2 февраля.

Читайте также:

Залужный предлагал пойти на Белгород

По словам Назарова, операция, которая сейчас идет в Курской области, не является уникальной. Он отметил, что Залужный предлагал пойти на территорию РФ еще в 2022 году.

"Эта операция не уникальна... Как возникла идея этого наступления? Еще когда был Залужный, в декабре 2022-го года, на одном из совещаний, на котором присутствовал я, в аппарате СНБО, мы такие готовили предложения и я в них лично участвовал", — отметил Назаров.

Он добавил, что на одном из совещаний Валерий Залужный озвучил операции, которые сейчас проводит Украина. В частности, речь идет о стабилизации линии фронта на Донбассе без активных наступательных действий, лишении россиян возможности базировать флот или авиацию на территории Крыма, ударах вглубь территории РФ и переносе военных действий на территорию противника.

"Тогда в том варианте, который мы озвучивали, там шла речь о Белгородской области. Именно предлагались такие направления действий для того, чтобы создать очень серьезную угрозу противнику. С моей стороны, было предложение более решительных целей", — пояснил Виктор Назаров.

По его словам, операция на Белгородщине забрала бы у россиян возможность обстреливать Харьков. Кроме того, это создало бы угрозу северо-восточному флангу поставки ресурсов на Донбасс.

"Поскольку они (Предложения. — Ред.) не были реализованы, а Залужного после этого сняли, то у меня сложилось впечатление, что они не заинтересовали никого. А потом началось то, что началось и вот то, что мы видели в течение 2024 года. Я для себя увидел признаки, что эти все пять составляющих, которые были заложены, они все реализуются", — сказал Назаров.

Напомним, ранее посол Украины в Великобритании Валерий Залужный заявил, что ситуация на фронте ухудшилась из-за промедления союзников с помощью Украине. Он пояснил, что началась затяжная война.

Также экс-главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный рассказал, что его отношения с Офисом Президента Украины ухудшались с каждым днем. Об этом он написал в книге "Моя война".