Війна на території РФ — колишній радник розповів про плани Залужного

Валерій Залужний. Фото: Reuters

Колишній Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний ще у 2022 році пропонував, аби українська армія перекинула наступ на територію Росії. Зокрема, розпочала операцію в Бєлгородській області.

Про це заявив радник та консультант колишнього головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного генерал-майор Віктор Назаров в інтерв'ю BBC у неділю, 2 лютого.

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Залужний пропонував піти на Бєлгород

За словами Назарова, операція, яка зараз триває в Курській області, не є унікальною. Він зазначив, що Залужний пропонував піти на територію РФ ще у 2022 році.

"Ця операція не унікальна… Як виникла ідея цього наступу? Ще коли був Залужний, в грудні 2022-го року, на одній із нарад, на якій був присутній я, в апараті РНБО, ми такі готували пропозиції і я в них особисто брав участь", — зазначив Назаров.

Він додав, що на одній із нарад Валерій Залужний озвучив операції, які зараз проводить Україна. Зокрема, йдеться про стабілізацію лінії фронту на Донбасі без активних наступальних дій, позбавлення росіян можливості базувати флот чи авіацію на території Криму, удари вглиб території РФ та перенесення воєнних дій на територію противника.

"Тоді в тому варіанті, який ми озвучували, там йшлося про Бєлгородську область. Саме пропонувались такі напрямки дій для того, щоб створити дуже серйозну загрозу противнику. З мого боку, була пропозиція більш рішучих цілей", — пояснив Віктор Назаров.

За його словами, операція на Бєлгородщині забрала б у росіян можливість обстрілювати Харків. Крім того, це створило б загрозу північно-східному флангу постачання ресурсів на Донбас.

"Оскільки вони (Пропозиції. — Ред.) не були реалізовані, а Залужного після цього зняли, то у мене склалось враження, що вони не зацікавили нікого. А потім почалося те, що почалося і от те, що ми бачили впродовж 2024 року. Я для себе побачив ознаки, що оці всі п'ять складових, які були закладені, вони всі реалізуються", — сказав Назаров.

Нагадаємо, раніше посол України у Великій Британії Валерій Залужний заявив, що ситуація на фронті погіршилася через зволікання союзників з допомогою Україні. Він пояснив, що почалась затяжна війна.

Також ексголовнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний розповів, що його стосунки з Офісом Президента України погіршувались з кожним днем. Про це він написав у книзі "Моя війна".