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Залужний в перший рік війни не їздив на фронт, заявила нардеп

21 січня 2025 01:36
Ткач Едуард - редактор
Ткач Едуард
редактор
Безугла заявила, що Залужний в перший рік війни не їздив на фронт
Ексголовком ЗСУ Валерій Залужний. Фото: Генштаб
Ткач Едуард - редактор
Ткач Едуард
редактор

В перший рік повномасштабної війни Росії проти України, нині ексголовнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний взагалі не їздив на фронт. Це у свою чергу, могло стати причиною провалу контрнаступу українських військ під Запоріжжям у червні місяці 2023 року.

Про це в інтерв'ю "Українській правді" заявила народний депутат Мар'яна Безугла.

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"Можуть бути різні причини, але Валерій Федорович не їздив на фронт перший рік - він взагалі не їздив... Дивіться, публічно, не публічно, крім Київської області жодного разу не виїжджав на схід, на південь. Жодного разу, протягом року", — сказала Безугла.

Водночас головним візитом на лінію зіткнення стала поїздка в Бахмут наприкінці 2022-го — тоді генерал ЗСУ відвідав Донеччину разом із Рустемом Умєровим, який зараз є міністром оборони України. На переконання Безуглої, інших подібних поїздок не було.

У зв'язку з цим нардепка припустила, що саме це могло стати однією з причин "провалу" контрнаступу українських сил під Запоріжжям у червні 2023-го. Вона пояснила, що головком міг не мати повного уявлення про ситуацію на лінії зіткнення та бути відірваним від реального стану справ.

Нагадаємо, що 15 січня у Великій Британії відбулася зустріч посла України Валерія Залужного, міністра оборони Рустема Умєрова разом із Державним секретарем з питань оборони Великої Британії Джоном Гілі. Сторони обговорили співпрацю на 2025 рік.

Також ми писали, що 16 січня Залужний зустрів у Києві прем'єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера. Тоді він анонсував, що між країнами буде зміцнено стратегічне партнерство, а згодом країни підписали 100-річну угоду.

Мар'яна Безугла ЗСУ Валерій Залужний контрнаступ ЗСУ війна в Україні ситуація на фронті

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