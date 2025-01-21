Безуглая заявила, что Залужный в первый год войны не ездил на фронт

Экс-главком ВСУ Валерий Залужный. Фото: Генштаб

В первый год полномасштабной войны России против Украины ныне экс-главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный вообще не ездил на фронт. Это в свою очередь могло стать причиной провала контрнаступления украинских войск под Запорожьем в июне месяце 2023 года.

Об этом в интервью "Украинской правде" заявила народный депутат Марьяна Безуглая.

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Залужный в течение года не ездил на фронт

"Могут быть разные причины, но Валерий Федорович не ездил на фронт первый год — он вообще не ездил... Смотрите, публично, не публично, кроме Киевской области ни разу не выезжал на восток, на юг. Ни разу, в течение года", — сказала Безуглая.

В то же время главным визитом на линию соприкосновения стала поездка в Бахмут в конце 2022-го — тогда главком ВСУ посетил Донецкую область вместе с Рустемом Умеровым, который сейчас является министром обороны Украины. По словам Безуглой, других подобных поездок не было.

В связи с этим нардеп предположила, что именно это могло стать одной из причин "провала" контрнаступления украинских сил под Запорожьем в июне 2023-го. Она пояснила, что главком мог не иметь полного представления о ситуации на линии соприкосновения и быть оторванным от реального положения дел.

Напомним, что 15 января в Великобритании состоялась встреча посла Украины Валерия Залужного, министра обороны Рустема Умерова вместе с Государственным секретарем по вопросам обороны Великобритании Джоном Гили. Стороны обсудили сотрудничество на 2025 год.

Также мы писали, что 16 января Залужный встретил в Киеве премьер-министра Великобритании Кира Стармера. Тогда он анонсировал, что между странами будет укреплено стратегическое партнерство, а впоследствии страны подписали 100-летнее соглашение.