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Когда визита в ТЦК не избежать — в Минобороны назвали случаи

21 июня 2024 07:09
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Когда нужно обязательно идти в ТЦК — в Министерстве обороны назвали случаи
Военнообязанный мужчина в ТЦК. Иллюстративное фото: Звягельский районный ТЦК и СП
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Представитель Министерства обороны Украины Дмитрий Лазуткин заявил, что персональные данные военнообязанный может обновить в приложении "Резерв+", однако все же есть случаи, когда нужно прибыть в Территориальный центр комплектования и социальной поддержки лично. Например, при некорректных данных в реестре "Оберег", бронировании, отсрочке и т.д.

Об этом Дмитрий Лазуткин рассказал в комментарии РБК-Украина, обнародованном в среду, 19 июня.

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В каких случаях нужно идти в ТЦК

Представитель министерства отметил, что идти в ТЦК нужно тем, кто имеет бронирование, право на отсрочку или направление на ВВК либо мобилизационное распоряжение.

"Дополнительно идти в ТЦК и СП следует в случае, если данные были внесены в реестр "Оберег" некорректно или если человек нарушил правила военного учета. Также в ТЦК и СП следует явиться тем, кто имеет бронирование, право на отсрочку или получил направление на ВВК или мобилизационное распоряжение", — пояснил Лазуткин.

Напомним, что некоторые категории мужчин имеют право на отсрочку. В частности, это касается тех граждан, которые ухаживают за больными членами семьи. В то же время сообщать ТЦК о праве на отсрочку нужно сразу, а не при обязательном обновлении данных.

Кроме того, в Раде рассказали, что работники предприятий оборонно-промышленных комплексов мобилизуются сразу после обновления данных в ТЦК, поэтому идут работы над законопроектом по их бронированию. В свою очередь адвокат объяснил, если предприятие не успело забронировать работника, он может быть мобилизован.

Добавим, что работники ТЦК не имеют права задерживать и доставлять в военкомат граждан, ведь такие права имеют только полицейские. Глава МВД Игорь Клименко объяснил, почему правоохранители иногда сопровождают работников ТЦК. Также ранее в Сухопутных силах указали номер, по которому можно сообщить обо всех противоправных действиях представителей ТЦК.

Минобороны
закон
личные данные
мобилизация
бронирование
война в Украине
отсрочка
ВВК
ТЦК и СП
війна

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