Заява на відстрочку від мобілізації

Військовозобов'язаний у військкоматі. Фото ілюстративне: Армія.Inform

В Україні на сьогодні можуть мобілізувати осіб з 25 років, якщо вони раніше не проходили службу і не мають права на відстрочку. Повідомляти ериторіальні центри комплектування та соціальної підтримки про право на відстрочку потрібно одразу, але деякі люди помиляються, гадаючи, що це потрібно робити під час обов'язкового оновлення даних.

Про таку помилку з боку військовозобов'язаних розповіла адвокатка Дар'я Тарасенко.

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Хто має право на відстрочку

Тарасенко зазначила, що до 16 липня необхідно уточнити дані — телефону, адреси, електронної пошти. Відстрочку необхідно оформлювати одразу, якщо військовозобов'язаний має на неї право.

Перевіркою підстав на надання відстрочки та її оформленням займаються в ТЦК та СП. Вона може оформлюватися також з використанням реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів на підставі даних, отриманих з інших державних реєстрів або баз даних.

Хто має право на відстрочку:

заброньовані працівники;

люди з інвалідністю та тимчасово непридатні;

ті, хто утримує трьох та більше неповнолітніх дітей та сплачує аліменти за потреби;

батьки-одинаки, коли друга особа померла, зникла, відбуває покарання тощо;

батьки та вихователі неповнолітнього з інвалідністю;

батьки та вихователі тяжкохворих дітей;

люди, що утримують повнолітню дитину з інвалідністю I чи II групи;

усиновлювачі/піклувальники з дітьми до 18 років;

зайняті постійним доглядом за хворою дружиною/чоловіком/дитиною/батьками, якщо більше ніхто не може виконати цей обов'язок;

опікун недієздатної особи;

чоловік/дружина людини з інвалідністю I чи II групи або III групи в окремих випадках;

догляд батьків своїх чи дружини з інвалідністю I чи II групи, якщо більше ніхто не може виконати цей обов'язок, у деяких випадках — догляд за членом сім'ї другого ступеня спорідненості;

якщо дружина/чоловік проходять службу і є неповнолітня дитина;

працівники міністерств, нардепи, судді, члени Рахункової палати, уповноважений з прав людини, дипломати, держслужбовці певних напрямків;

працівники військових частин, СБУ, розвідки, нацгвардії тощо.

Окрім вище зазначених осіб не підлягають призову ті, хто вчиться на денній або дуальній формі у ВНЗ, аспіранти, докторанти, наукові та науково-педагогічні працівники, родичі загиблих та зниклих безвісти воїнів та Героїв України, яким звання присвоєне посмертно за участь у Революції Гідності, колишні військовополонені.

Раніше ми писали, коли можна не брати повістку у працівників ТЦК на законних підставах.

Нагадаємо, ми розповідали, за яких обставин повістки військовозобов'язаним надсилатимуть поштою.