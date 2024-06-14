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У Міноборони пояснили, за яких обставин повістка буде надсилатися на пошту

14 червня 2024 22:28
431dd3e3-9428-47c9-81f2-aeb9d6d73200 - Дмитро Галушка
Дмитро Галушка
Редактор
Мобілізація в Україні — повістки по пошті
Лист, надісланий поштою. Фото ілюстративне: DEPOSITPHOTOS
431dd3e3-9428-47c9-81f2-aeb9d6d73200 - Дмитро Галушка
Дмитро Галушка
Редактор

В Україні після 16 липня повістки зможуть надсилати звичайною поштою. Це відбуватиметься після того, як завершиться встановлений законом строк у 60 днів на уточнення військово-облікових даних. 

Про це в ефірі "1+1" повідомив речник Міноборони Дмитро Лазуткін, пише ТСН.

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Повістки будуть надходити поштою

"Поштою рекомендованим листом дійсно будуть надсилатися повістки після 16 липня. Наразі повістка вважається врученою, якщо людина підписалася особисто — тоді так", — сказав він.

Окрім того, Лазуткін пояснив алгоритм вручення повісток поштою після 16 липня.

"Приходить рекомендований лист, людина або під підпис отримує, або відмовляється знову ж таки під підпис, або вона повертається і таким чином знову ж таки вважається, що вона була доправлена..." — розповів Лазуткін.

Речник також уточнив, що якщо військовозобов'язаного не було фізично на місці і повістка повертається, то тоді запускається механізм адміністративного правопорушення.

Нагадаємо, що у законодавстві України визначені причини, за яких військовозобов'язаний може не з'явитися до Територіального центру комплектування та соціальної підтримки, перед цим отримавши повістку. Проте причини неявки мають бути підтверджені документами.

Додамо, що військовий психолог Андрій Козінчук пояснив, чому українці негативно ставляться до працівників ТЦК. За його словами, головна причина — відсутність певних психологічних тренінгів для військкомів щодо роз'яснень мобілізації цивільним.

Україна
ТЦК та СП
військовозобов'язані
мобілізація
війна в Україні
війна
повістки

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