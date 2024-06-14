Мобилизация в Украине - повестки по почте

Письмо, отправленное по почте. Фото иллюстративное: DEPOSITPHOTOS

В Украине после 16 июля повестки смогут отправлять по обычной почте. Это будет происходить после того, как закончится установленный законом срок в 60 дней на уточнение военно-учетных данных.

Об этом в эфире "1+1" сообщил спикер Минобороны Дмитрий Лазуткин, пишет ТСН.

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Повестки будут приходить по почте

"Почтой заказным письмом действительно будут отправляться повестки после 16 июля. Повестка считается врученной, если человек подписался лично — тогда да", — сказал он.

Кроме того, Лазуткин объяснил алгоритм вручения повесток по почте после 16 июля.

"Приходит заказное письмо, человек либо под подпись получает, либо отказывается опять же под подпись, либо оно возвращается и таким образом опять же считается, что оно было доставлено..." — рассказал Лазуткин.

Спикер также уточнил, что если военнообязанного не было физически на месте и повестка возвращается, то запускается механизм административного правонарушения.

Напомним, что в законодательстве Украины определены причины, по которым военнообязанный может не явиться в Территориальный центр комплектования и социальной поддержки, перед этим получив повестку. Однако причины неявки должны быть подтверждены документами.

Добавим, что военный психолог Андрей Козинчук объяснил, почему украинцы негативно относятся к работникам ТЦК. По его словам, главная причина — отсутствие определенных психологических тренингов для военных по разъяснениям мобилизации гражданским.