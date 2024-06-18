Коли можна не брати повістку від працівників ТЦК — законні підстави

Чоловік спілкується з працівниками ТЦК. Ілюстративне фото: Суспільне мовлення

Адвокат Роман Сімутін заявив, що під час повітряної тривоги військовозобов'язаний має повне право відмовитися від повістки чи перевірки документів з боку працівників Територіального центру комплектування чи поліції. Це пояснюється тим, що є загроза життю та вимога влади пройти в укриття.

Про це повідомляє ТСН.ua у понеділок, 17 червня.

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Сімутін зазначив, що громадяни, які йдуть в укриття, мають законні підстави відмовити в перевірці документів під час тривоги.

"Ніхто не може ставити під загрозу життя та здоров’я людини. Над тим місцем, де людині вручають повістку, можуть збивати ракету. Якщо така вірогідність існує, то її відповідно не можна виключати. В такому разі дії громадянина (який повідомив, що прямує до укриття. — Ред.) будуть виправдані. Ставити під загрозу життя — це не може бути виправдане врученням повістки. Це право людини, яке не обговорюється", — пояснив адвокат.

Він навів приклад, коли поліція зупинила водія, щоб перевірити його на стан алкогольного сп'яніння, і пролунав сигнал повітряної тривоги. Справу передали до суду, який виправдав українця. Таким чином чоловік може відмовити правоохоронцям і сказати, що йде в укриття.

Також Сімутін згадав випадок зі школярами, яких не хотіли пускати в укриття з собакою. Тоді держава розпочала досудове розслідування щодо порушення безпеки дітей.

"Якщо казати простою мовою, то в кримінальному кодексі є таке поняття як крайня потреба. Не можна ставити під ризик життя і здоров’я людини. Якщо людину затримують під час повітряної тривоги, то в протоколі це має бути зазначено", — наголосив експерт.

Натомість адвокатка Катерина Аніщенко додала, що перевірити документи чи вручити повістку під час повітряної тривоги працівники ТЦК можуть в укритті.

Нагадаємо, що Волинський обласний ТЦК назвав причини, через які можна не йти до військкомату після отримання повістки військовозобов'язаним. Йдеться про стихійні лиха, стан здоров'я, військові дії та смерть близького родича.

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